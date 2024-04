Quirós le pidió "claridad" a Nación y habló de la vacuna contra el dengue: "Es segura y eficaz"

El Ministerio de Salud salió a responsabilizar a la gestión anterior del alarmante brote de dengue. "Estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del ejecutivo nacional, quien no compró los larvicidas para las provincias desde el año 2022", señaló la cartera a cargo del ministro Mario Russo y aseguró que aún "no hay consenso" sobre la vacuna contra esta enfermedad.

En este contexto, con 163.419 casos confirmados de dengue en el país, más de 120 muertes y el 90% de los casos autóctonos, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán González Bernaldo de Quirós, remarcó que el país está atravesando "un año de un brote epidémico de valores históricamente altos. "Esto solo para tener una magnitud de lo que está pasando, de la totalidad de los casos de dengue en Sudamérica, Brasil representa el 80% de ellos", dijo.

Y puntualizó en diálogo con Argenzuela: "Paraguay el 6%, Argentina el 3,7%, después Ecuador, Colombia. Hay un año de una intensidad enorme y números absolutamente históricos de casos en Sudamérica. Viniendo de Argentina, el año pasado hemos tenido un cambio de patente y lógica del dengue, porque antes éramos un país que teníamos dengue epidémico, eso quiere decir que aparece en un momento del año, en el verano con la lluvia y el calor, y desaparecía en invierno".

De acuerdo con el ministro porteño, el año pasado por primera vez varias provincias del norte "tuvieron dengue todos los meses del año". "Es decir, nos volvimos endémicos de dengue en el norte de la Argentina. Y eso trajo aparejado un cambio de comportamiento en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, porque históricamente el mosquito en la ciudad empieza a eclosionar los huevos allá por octubre, principios de noviembre, hace pico en febrero y marzo, y empieza a bajar en abril", detalló.

Quirós resaltó que el año pasado, el mosquito encontraba el virus a mitad de enero o a principio de ese mes. "Lo que ha pasado en la ciudad en esta oportunidad es que empezamos con dengue en noviembre y esto ha hecho que haya una circulación viral muy intensiva en toda el área metropolitana que nos trajo al brote epidémico de dengue más importante del registro de la ciudad. Estamos en una situación que hay que ocuparse de manera muy intensiva y sobre todo en esta situación seguir capacitando y comunicando a la sociedad de cómo nos tenemos que cuidar para este y para los próximos años", señaló.

En ese sentido, el ministro destacó que a partir de ahora "todos los veranos vamos a pasar alguna cantidad de casos de dengue en la ciudad de Buenos Aires". "El cambio climático está transformando esta zona en una zona con tendencia subtropical, eso le mejora de una manera muy significativa las condiciones al Aedes aegypti y luego por supuesto que esta es una enfermedad que se aprovecha de la urbanización desordenada, de lo que se llama técnicamente el desorden socioambiental, de manera que grandes conglomerados urbanos con urbanización desordenada, pobreza y condiciones subtropicales, es la mezcla perfecta para el Aedes y para el dengue", sumó.

Las otras frases del ministro de Salud de CABA