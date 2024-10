Renunció Rodríguez Chirillo antes de que explote la crisis energética: no quiso ser el chivo expiatorio de Caputo

Las Fuerzas del cielo de Javier Milei no sólo generan estragos en los ciudadanos, sino que golpean a quienes ocupan cargos políticos. En las últimas horas, se confirmó que el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, dejará su cargo.

Según trascendió, la renuncia no tendría vuelta atrás; en este contextos se especulan sobre los motivos que llevan al funcionario a alejarse del gobierno libertario. En primera instancia, el hombre de 59 años planteó la necesidad de "más tiempo para tratar su enfermedad" que en los últimos meses le complicó la gestión diaria, e incluso, impidió la realización de viajes y presencia en eventos públicos.

Eduardo Rodríguez Chirillo presentó su renuncia como secretario de Energía de la Nación

A través su cuenta de X informó: "Hoy presente mi renuncia como secretario de Energía de la Nación. Motivos personales y profesionales que considero oportuno atender en este momento", comenzó en el comunicado, en el que además dejó en claro que se preocupó por brindar lo mejor de sí "a través de la elaboración de reformas estructurales proyectadas desde abril 2023 antes de asumir...", expresó intentando demostrar su compromiso con la gestión incluso antes de que esta comience.

Sin embargo, el comunicado sería un lavado de manos por parte del ahora ex Secretario, ya que desde el Ministerio de Economía se viven momentos de mucha tensión debido a la preocupación por una posible "crisis energética" y altas temperaturas en el verano. Es así que en diferentes provincias del norte del país, tanto como en la capital argentina, se viene advirtiendo en las últimas semanas que será una temporada difícil de atravesar por los posibles cortes de luz, lo cual no solo complica la estadía en los hogares, sino que genera problemas en los transportes y el tránsito.

El comunicado de Eduardo Rodríguez Chirillo

Una fuente calificada, la cual se mantuvo en el anonimato, dialogó con el medio Energy Report sobre la falta de inscripción de 1,4 millones de hogares en los subsidios para no perder el beneficio, y un creciente gasto público en el sector de la energía, ya que no se logró aplicar un modelo acorde de recortes y distribución equitativa. Desde el medio aseguran que esto " fue la gota que derramó el vaso ".

Chirillo no quiso ser el chivo expiatorio de nadie

Esta no es la primera vez que Chirillo había presentado la renuncia, sino que ya lo había intentado en tres ocasiones diferentes, debido a desacuerdos que mantenía con Economía. Sin embargo, el gobierno libertario debía responsabilizar a alguien de la crisis energética, cuando esta golpee a la Argentina; es así que necesitaban la cabeza del Secretario, y no aceptaron su retiro.

El mensaje de Luis Caputo

La renuncia del funcionario alegra a más de uno, en especial a quienes mantienen el monopolio de la energía en este país. Se trata de Daniel González, ex CEO de YPF y actual secretario de Coordinación de Energía y Minería, quien manteniendo una cordial relación con Luis Caputo, quien se expresó en su cuenta de X: "Hoy recibí la renuncia de @chirilloeduardo como Secretario de Energía. Me dijo que dado los problemas que ha tenido de salud, y que si bien ahora se encuentra mucho mejor, va a necesitar más tiempo para sí mismo", comenzó su tweet que continuó: "Eduardo ha sido un pilar fundamental en estos primeros meses de gobierno, no solo por su enorme aporte en todo lo referido a Energía, sino también por la elaboración de la Ley Bases. El sacrificio personal que ha hecho todos estos meses, y del que he sido testigo, es todo un ejemplo de patriotismo que eleva aún más sus condiciones humanas y profesionales. Mi agradecimiento personal y mi reconocimiento profesional para con su persona es ENORME. Muchas gracias Eduardo", festejó la salida del político.

Aunque públicamente Luis Caputo insistió en que Eduardo Rodríguez Chirillo se quedará como asesor, los rumores del Ministerio confiesan que la relación entre los funcionarios es sumamente tensa y no comparten opiniones en cuanto llevar el país adelante. Una vez más, la farsa política sale a la luz.