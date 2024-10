Alineado con García Moritán, Javier Milei propuso demoler el edificio Desarrollo Social: "En julio del año que viene"

Después de arremeter contra la simbología peronista bajando cuadros de Eva, desplazando esculturas de Néstor Kirchner, removiendo bustos de Juan Domingo Perón y hasta cambiando el nombre del CCK, el presidente Javier Milei deslizó que pretende demoler el edificio de Desarrollo Social que, coincidentemente tiene dos fotos de la jefa espiritual de la Nación y que se emplaza en el centro de la ciudad sobre la Avenida 9 de julio.

La "brillante" idea libertaria se dio a conocer en la previa del 17 de octubre, día de la Lealtad Peronista y sus palabras no fueron más que otra provocación para el movimiento que reivindica la lucha de clases, la movilidad y la justicia social.

Javier Milei

Así las cosas, el líder de las Fuerzas del Cielo, dio el notición a un grupo de periodistas de Casa Rosada expresando así que evalúa demoler el edificio que ahora alberga el ministerio de Capital Humano y que el proyecto "está en carpeta" aunque no se realizará "a corto plazo".

Milei expresó: "No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio", dijo repitiendo tal cual el discurso del ex marido de Pampita, Roberto García Moritán. En esa misma línea, organizó las ideas y analizó: "No será ahora, tal vez en julio del año que viene . Es un edificio federal, la Ciudad no tiene injerencia".

El edificio de Desarrollo Social tiene dos gigantografías de Eva Perón

Además, aseguró que entre los miembros de su gobierno ya está charlado y, al parecer, hay un consenso para dar luz verde al proyecto: "Lo comenté y gustó la idea, pero por ahora no está entre las prioridades".

El contexto en el que el presidente decidió comunicar la idea estuvo colmado de simbolismo, sin embargo y muy fiel a su estilo, se desligó en apenas un abrir y cerrar de ojos: " No es que queremos invisibilizar al peronismo ", expresó.

Roberto García Moritán

Cargado de cinismo también chicaneó: "Igual el nuevo peronismo somos nosotros, el partido que representa a los trabajadores", dijo y siguió: "El peronismo del que hablan ustedes hoy representa a los planeros".

Lo de Milei no es nuevo: allá por el mes de julio de 2023, el entonces precandidato a jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos, Roberto García Moritán que todavía era conocido por ser "el marido de Pampita", ya había intencionado la destrucción del edificio del patrimonio cultural.

Con un bizarro spot publicitario, Moritán había definido al edificio como: "un adefesio en el medio de la ciudad que solo genera caos, conflicto y anarquía".

En ese mismo sentido, confirmó cuál era el verdadero motivo por el cual quería derribar semejante edificio: "Ley de demolición con el objetivo de mejorar la circulación y disminuir piquetes en la avenida 9 de Julio".