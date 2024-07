Sabor a nada: Milei le habló al campo en La Rural, prometió eliminar las retenciones, pero sigue sin decir cuándo

El presidente Javier Milei aseguró que su "compromiso" es eliminar las retenciones y prometió el levantamiento del cepo al dólar, aunque evitó dar precisiones de fechas para su concreción al brindar un discurso en la inauguración de La Rural.

"Nadie tiene tantas ganas y yo en particular de salir de este esquema que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", enfatizó Milei.

Ante la mirada atenta de productores, autoridades del sector y su Gabinete, el mandatario aseguró: "Dijimos que íbamos a eliminar el cepo; todos los días eliminamos regulaciones. Pagamos solamente el 15% de las importaciones, hoy se paga el 80% de las importaciones, y cada día estamos más cerca de abrir el cepo"

"Dijimos que era necesario el equilibrio fiscal, y ajustamos el sector público. En un mes logramos el equilibrio financiero, aún pagando deuda. No solo eso, sino que eliminamos recientemente el déficit cuasifiscal porque eliminamos todos los pasivos remunerados del balance del Banco Central. También terminamos con la tortura de los puts, de modo tal que ningún vivo pueda correr y patinar en una corrida cambiaria en un día, el equivalente a 2.000 millones de dólares", enumeró.

Desde el predio de La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo, Milei amplió: "Pero no sólo eso; ahora estamos con un programa de emisión cero, de modo tal que aceleremos la convergencia de la inflación hacia la meta cambiaria. Luego, modificaremos a la baja la meta cambiaria y, una vez que la inflación se acerque al 0%, terminaremos de liberar el cepo de una vez por todas y para siempre".

En sintonía, anunció además que en septiembre se reducirá el Impuesto País al 7,5% para avanzar en su eliminación durante el mes de diciembre.

Tras el reclamo del sector por la eliminación a los derechos de exportación, el mandatario recogió el guante y aseguró que el Gobierno tiene intenciones de avanzar en ese camino, aunque sin precisar tiempos, y pidió paciencia y apoyo en las medidas que se están adoptado.

"Otro dato muy importante: en toda la discusión de la Ley de Bases, hubo una presión enorme para coparticipar las retenciones. Sin embargo, nos mantuvimos estoicos; no cedimos un milímetro y las retenciones quedan en poder del Poder Ejecutivo Nacional, de modo tal que sí podrán ser eliminadas. Y ese es mi compromiso", remarcó.

De todas formas, aclaró que no hay un tiempo preciso para llegar a esa medida: "No nos importa la presión ni de donde venga, vamos a respetar el tiempo. El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".

"En el interín, seguiremos avanzando sin pausa las desregulaciones", sostuvo el mandatario nacional, que aseguró que "la debacle económica nacional comenzó cuando los políticos le dieron la espalda al campo".

También expresó su "admiración a los productores que todos los días salen a producir alimentos para 500 millones de seres humanos". "Merecen ser llamados héroes", sostuvo Milei, que consideró que "cultivar el suelo es servir a la Patria".