Sánchez, presidente de España alertó una posible salida de su cargo: terribles acusaciones caen sobre su esposa

Pedro Sánchez, presidente de España fue puesto contra las cuerdas después de que se acusara a su esposa Begoña Gómez de realizar tráfico de influencias y corrupción denunciado por el colectivo Manos Limpias.

Después de que la causa avanzara en la justicia española aunque las diligencias de investigación están declaradas secretas, Sánchez publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una extensa carta anticipando que se tomará "un tiempo" para reflexionar sobre su permanencia en el cargo como Jefe de Estado español.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez

"La gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión", explicó Sánchez y ratificó que la decisión final será comunicada el próximo lunes 29 de abril.

Claro que para el Presidente español, la acusación no es "gratis", sino que tiene un gran trasfondo político: "No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa", dijo contundente.

Begoña Gómez

Además, expresó: "También plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática".

Sánchez dejó claro que los movimientos de derecha y ultraderecha españoles no aceptaron la derrota electoral del pasado 23-J y es por eso que, fuera de que sea un problema político, la acusación le golpea en su lado más personal: "Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar y reflexionar".

Pedro Sánchez

Sánchez no se contuvo y expresó que esos partidos: "Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente" y que: "Han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno", lo que los llevó a planificar una: "Estrategia de acoso y derribo que lleva meses perpetrándose".

La carta, durísima para sus militantes, también expresó: "Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé", dijo y añadió: "Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".

VOX, uno de los partidos de ultraderecha más importantes de España

La conclusión de Sánchez es clarísima: "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", dijo.

Además, expresó: "A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero".