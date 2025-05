Selfies, aprietes y ninguneo para cerrar el combo: "Caputo sacó la foto para ver si había salido bien"

Los ataques a la prensa y al periodismo por parte del Gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei no dan tregua. En la conferencia de prensa de este miércoles de Manuel Adorni, el vocero aseguró que la intención del asesor Santiago Caputo cuando le sacó una foto al carnet de quien ayer le tomó imágenes de su cara durante el debate porteño era ver "si había salido bien o no".

"Caputo le sacó una foto porque quería ver quién era el periodista porque quería ver si había salido bien o no en la foto. Y me parece que está bien", respondió Adorni a la prensa. "Era un lío muy grande de fotógrafos y periodistas. A mí, sin quererlo por supuesto, me han empujado. La verdad que fue una situación muy incómoda para todos. Pero la intención de Santiago era ver si había salido bien o no en la foto", añadió segundos antes de irse de la conferencia sin contestar más preguntas.

La contestación de Adorni no aclara para nada lo que sucedió ayer durante la llegada de Caputo al debate, cuando el fotógrafo Antonio Becerra se puso frente al asesor y le tomó una imagen tras otra de su rostro. La reacción del joven libertario fue completa e innegablemente violenta, al punto de recurrir a sacarle una foto a la credencial del trabajador de prensa en forma de amedrentamiento directo.

La excusa que vertió el vocero Adorni, también cabeza de la lista a legisladores porteños por La Libertad Avanza (LLA), es otra mancha más al largo historial de errores comunicacionales del Gobierno nacional, que no frena en sus embates contra el periodismo y los ataques a través de las redes sociales de otros trabajadores de prensa.

Caputo increpó e intimidó al fotógrafo de Tiempo Argentino, Antonio Becerra

Sin ir tan lejos en el tiempo, durante la mañana del miércoles Milei trató de mentiroso a Nacho Girón por haber dicho que Adorni no iba a ir al debate. El problema fue que la acusación del mandatario fue horas después de que Girón se desdiga respecto a la información que había brindado. "Ni siquiera se molestan en scrollear para ver la verdad", lamentó el conductor de CNN Radio en su descargo.

"Aquí el mentiroso de Nacho Girón mintiendo sobre que Manuel Adorni no se presentaría al debate. Esperemos que pida las disculpas del caso, ya que en su defecto nos hará que pensemos extremadamente mal sobre su calidad humana. No odiamos lo suficientemente a los periodistas. ¡Ciao!", había escrito Milei horas antes.