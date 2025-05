"Se están yendo al carajo": Nacho Girón cruzó a Milei por sus ataques al periodismo

En el marco de un creciente agravamiento de los ataques contra el periodismo y la prensa, el conductor Nacho Girón cruzó al presidente Javier Milei, quien lo había señalado como "mentiroso" por una información que el mismo periodista había desmentido horas atrás. Además, lo vinculó al comportamiento amenazante del asesor Santiago Caputo, que cuestionó con dureza.

"Hoy a las 8:07 me encontré con un tuit de Milei donde, otra vez, miente sobre mi persona. Quiero hacer una respuesta, no para defenderme a mí, sino para defender a la profesión", comenzó Girón, al aire de CNN Radio. "Viene diciendo que la sociedad argentina no odia lo suficiente a los periodistas, y es un mensaje muy grave. Sobre todo cuando muchas veces el que miente es el oficialismo", agregó.

Justamente el mandatario le había dedicado unas palabras en X (ex Twitter) al periodista. "Aquí el mentiroso de Nacho Girón mintiendo sobre que Manuel Adorni no se presentaría al debate. Esperemos que pida las disculpas del caso, ya que en su defecto nos hará que pensemos extremadamente mal sobre su calidad humana. No odiamos lo suficientemente a los periodistas. ¡Ciao!", había escrito.

Lo cierto es que si bien ese tuit de Girón existió, lo desmintió él mismo a las pocas horas. "Ni siquiera se molestan en scrollear para ver la verdad", lamentó el conductor. Esto ya lo había expuesto en sus redes sociales, donde también soltó una profunda devolución e interpeló al presidente.

La respuesta de Nacho Girón a Javier Milei, luego de que el presidente lo acusara de mentiroso por haber dicho que Adorni evaluaba no ir al debate.

"Otra vez veo que (pese a todos los problemas que aquejan al país) apuntás a otro periodista que siempre trabaja con honestidad", argumentó en el tuit en el que expuso que el mensaje que publicó Milei es posterior a la corrección que había hecho Girón. "Fin, como dicen ustedes", sumó el periodista.

"El comunicador que busca la verdad (somos muchísimos) siempre chequea. Los otros son los que se enamoran de cualquier oficialismo y manchan la profesión", comparó en la publicación, en la que también apuntó con dureza contra los ataques a la prensa de Milei. "Baja un ejemplo desde la cima del poder que puede repercutir en violencia en la calle, canchas, escuelas (o en cualquier ambiente de la vida real, que nada tiene que ver con este micromundo digital al que le dedicás tanto tiempo)", reclamó.

El asesor presidencial Santiago Caputo fotografió la credencial de un reportero gráfico acreditado.

En su descargo en la radio, Girón vinculó lo sucedido con la actitud amenazante de Caputo para con el fotoperiodista Antonio Becerra de Tiempo Argentino, a quien el asesor le pidió que no lo fotografíe y hasta llegó a tomarle una foto de su credencial de prensa. "Para mí en un subtexto que dice 'ahora no vas a sacar una foto nunca más en tu vida'", señaló el periodista. "Es peligroso lo que están haciendo, piden odiar al periodismo, meten a todos en la misma bolsa, dicen que todos mentimos cuando no mentimos y ahora dan un paso más y sacan foto una credencial en un claro ejemplo de amenaza y amedrentamiento público", agregó.

"Yo siempre lo digo, la verdad le deseo lo mejor al oficialismo y me encantaría y deseo que le vaya bien, pero me parece que se están yendo un poco al carajo con el tema institucional, y quería consignarlo. Porque un día es una puteada por Twitter, parece que no pasa nada, otro día es un golpe a tu prestigio construido con honestidad, otro día es una amenaza, otro día es una foto a una credencial y otro día por ahí es ARCA, y otro día son los espías, y otro día es alguien que golpeen en la calle, y otro día se fue el país al demonio, y no me gustaría que pase eso", manifestó Girón. "Hoy voy a dormir tan tranquilo porque cuando uno es honesto y trabaja bien, duerme tan tranquilo", cerró el periodista.