Senadores se aumentaron el sueldo en plena sesión y sin debate: ¿Cuántos millones cobrarán?

La jornada del 18 de abril quedará en la historia de la política argentina pues, los Senadores aprovecharon para tratar un proyecto de resolución sobre las tablas y aprobaron un aumento en su sueldo: en mano pasarán a cobrar de 1,7 millones a más de 4 millones de pesos a partir de mayo.

De esta forma, los legisladores lograron evitar que la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel se involucrara en el asunto, luego de que hace unas semanas atrás intentaran una suba en base a una resolución conjunta con Martín Menem (presidente de la cámara de Senadores), que tuvo que retirarse por orden de Javier Milei. Sin embargo, según indicó al término de la sesión el jefe libertario, Ezequiel Atauche, la moción no fue acompañada por el oficialismo.

Cámara de Senadores

De hecho, esta misma información fue confirmada por el Presidente que, para no perder la costumbre, se pronunció en su cuenta oficial de X y destacó que los únicos que votaron en contra de la iniciativa fueron los senadores de su espacio (La Libertad Avanza): "Así se mueve la casta. Los únicos siete que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será una paliza histórica...", escribió al compartir una noticia con respecto al tema.

💣Bombita. La votación a mano alzada tampoco fue acompañada por un puñado de senadores del Pro ni por otros del radicalismo, como el titular del partido, Martín Lousteau (quien se expresó en reiteradas oportunidades en contra del Gobierno).

La resolución del senado.

Esta jugada comenzó ayer en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó para organizar el temario y resaltaron que los funcionarios quieren ganar "lo mismo que el vocero presidencial, Manuel Adorni", porque hace poco a él también le subieron el sueldo (cuyo salario diferencial tiene un aumento que ronda los 200 mil pesos).

Según ellos no pueden seguir cobrando menos que sus asesores y de hecho hasta manifestaron en su momento que no quieren ir a las reuniones de Comisión en la semana, al alegar que "los viáticos no les alcanzan".

Anoche, comenzó a circular un texto donde ponía en conocimiento sobre la votación de las distintas fuerzas y allí, ya se anticipa que el salario pasaría a estar conformado por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación, y 500 módulos de adicional por desarraigo.

A principios de marzo, Martín Menem y Victoria Villarruel desactivaron la suma del aumento que habían acordado y convalidado los senadores, por un pedido expreso del presidente Javier Milei. Este acuerdo pretendía un incremento del 16% a partir del 1° de enero de 2024, y del 12% más acumulativo desde el 1 de febrero, teniendo en cuenta la variación acumulada con respecto a diciembre de 2023, que fue del 29,92%.

Martín Menem.

La nueva normativa, finalmente expresa: "Establécese que a partir del mes de mayo del presente año los Senadores Nacionales percibirán un total de 13 Dietas anuales. Cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por Gastos de Representación y 500 módulos de adicional por Desarraigo".

"El valor del módulo será el equivalente al que Perciben los empleados legislativos de conformidad con las previsiones Die la Ley Nº 24.600. 2° El gasto que demande el cumplimiento de esta Resolución se imputará a la partida de gastos del Honorable Senado de la Nación", expresa la resolución.