La inesperada reacción de Alejandro Sanz al enterarse que Mujica padece un "tumor en el esófago": "Eres una..."

Los medios de todo el mundo se paralizaron con la noticia que confirmó el propio ex presidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica: "El viernes pasado fui a hacerme un chequeo, a resultas de lo cual se descubrió que tengo un tumor, lo que es algo obviamente muy comprometido". De esta manera, el ex mandatario del partido izquierdista Frente Amplio confirmó que padece un tumor en el esófago y aclaró que esto representa "dificultades técnicas" para realizarse "quimioterapia o cirugías".

Según las palabras de Mujica, se enteró de este cuadro el viernes pasado, luego de realizarse un chequeo médico. Además, contó que esta enfermedad es "doblemente compleja" para él debido a que padece otra "inmunológica hace más de 20 años", que le afectó a los riñones. "Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir. Estoy agradecido y que me quiten lo bailado", destacó.

Por el momento, no hay más información que la que brindó el propio Mujica, sólo que su estado "lo están evaluando los galenos" mediante "análisis celulares" para ver cuáles son las mejores vías para afrontar la situación. "Esta vez me parece que (la parca) viene con guadaña y ya veremos lo que pasa", dijo el ex presidente uruguayo y agregó que su condición inmunológica dificulta una cirugía o la quimioterapia, por lo que sus médicos evaluarán ahora cómo tratarlo.

El posteo de Lula al enterarse de la enfermedad de Mujica.

Entre los comentarios de apoyo que recibió en todo el mundo, se destacó el del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien emitió un sentido comentario en su cuenta de la red social X. "Al hermano Mujica, mi admiración y solidaridad. Eres un faro en la lucha por un mundo mejor. Siempre hemos estado juntos en los buenos momentos y en los momentos difíciles", expresó el jefe de Estado del país vecino junto a una postal donde se lo ve al lado de Mujica en su Volkswagen Fusca celeste.

Pero sin lugar a dudas, las palabras de apoyo hacia el uruguayo que sobresalieron en las redes sociales no vinieron del ámbito de la política, sino más bien de la música. Fue Alejandro Sanz quien decidió realizar un conmovedor posteo ante sus casi 20 millones de seguidores en X al enterarse de la dura enfermedad que está enfrentando el ex funcionario." Señor presidente Pepe Mujica, no sé si llegarás a leer esto", comenzó el artista.

Y siguió: "Pero quiero decirte que más allá de la política, de la cual estoy cansado, aburrido y decepcionado, eres una inspiración como persona. Tu forma de comunicarte, siempre desde el reconocimiento a todos los estamentos sociales y siempre con la intención de acercar posturas por el bien de la convivencia y la igualdad, me ha llenado de esperanza en este mundo de empujones y aspavientos".

La dedicatoria de Sanz a Mujica.

Finalmente, el cantante en el tuit que no tardó en cosechar 1,4 millones de reproducciones, 30 mil "likes" y más de 4 mil retuits sentenció: "Por eso, querido profesor te deseo lo mejor y espero que te sirva este mensaje sin importancia mandado por un simple trovador para sentirte un poquito mas querido si cabe. Por último, acuérdate que nos enseñaste que siempre hay que levantarse. Un abrazo y gracias".