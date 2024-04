Maximiliano Pullaro sobre el chico de 15 años que mató por órdenes sicarias: "El que mata trabajadores es un psicópata"

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe elevó el conflicto que tiene con las bandas narco en Rosario después de que se hiciera pública la declaración del chico de solo 15 años que fue mandado a matar a cuatro trabajadores de esa ciudad argentina.

La conmoción que generó el asunto, hizo que el gobernador diera polémicas declaraciones que, muy al estilo de su jefa política, Patricia Bullrich pusieron quinta a fondo con la violencia en contra de las personas que están en contexto de encierro y que, según algunas investigaciones manejan el narcotráfico y bandas delictivas dentro de los penales.

Maximiliano Pullaro

haciendo caso omiso a la situación de conflicto político y económico del país, Pillado advirtió en una entrevista en el programa Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario: "Cuando uno se topa con la realidad ve que el academicismo no alcanza para resolver los problemas".

Y reflexionó: "La cárcel está para resocializar a quienes cometieron delitos, pero quien comete delitos desde allí no tiene intención de re-socializarse". Con respecto a esa aseveración también dijo: "Están dispuestos a hacer cualquier cosa para juntar dinero o tener poder. Por eso las condiciones de detención para estos presos deben ser extremas, debe haber aislamiento pleno" y contundente agregó: "Que no puedan hablar con nadie".

Video del payero asesinado en Rosario

Lo más polémico que dijo en esa entrevista periodística, tal vez es lo siguiente: "El que manda a matar a un trabajador porque en vez de tener tres visitas íntimas por semana tenía una, o por comer lo que come el resto del penal, o por no tener llamados, no es un preso que se quiere re-socializar, es un psicópata".

En la misma línea, dijo: "Un ataque con tanta crueldad de estos narcoterroristas no lo habíamos vivido nunca. Quisieron quebrar el cambio de la modalidad de detención que tuvieron los presos, que durante muchos años hicieron lo que quisieron".

Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro

Pullaro agregó: "Desde las cárceles se ordenaban el 80 por ciento de las balaceras y extorsiones, y muchos homicidios. Cambiamos la ley y cambiaron las condiciones de detención. Y desde el día cero comenzaron las amenazas de los criminales, pero nunca pensamos que iban a llegar tan lejos, con ataques a la población civil".

Poniéndose en línea con el gobierno nacional, se inmoló: "El Gobierno no dudó en mandar a (Patricia) Bullrich, Luis (Petri) y (Mariano) Cúneo Libarona. Tengo esto muy presente, lo sigo día a día y tengo mucha preocupación por lo que vivimos. Hay muchas políticas públicas a modificar para que esto no vuelva a suceder".

Pullaro sobre la baja de la edad de imputabilidad

Claro que el funcionario del gobierno que se alinea con Bullrich y con los funcionarios que proponen la baja de la edad de la imputabilidad, expresó: "Con Bullrich tenemos una sintonía perfecta. Yo no le pongo un piso a la edad de imputabilidad".

Mariano Cúneo Libarona

Y sobre esto también explicó cómo es su razonamiento político: "No creo que el chico de 15 años que salió a matar por plata no comprendía lo que estaba haciendo. Tenía muy claro que iba a matar a trabajadores". Dicho esto, también analizó: "Al hablar de la edad nos ponemos en un lugar difícil de argumentar".