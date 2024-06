Sobresueldos y cajas paralelas: Sandra Pettovello puso primera y pidió que se investigue a Pablo de la Torre

Leila Gianni fue y es la cara visible detrás de la defensa del Ministerio de Capital Humano a raíz de la denuncia por las miles de toneladas de alimentos (alrededor de seis mil) alojados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. "No había alimentos vencidos en ese depósito, sino sí próximos a vencer", había advertido la subsecretaria legal de la cartera que conduce Sandra Pettovello en su última aparición pública por LN+. De hecho, la letrada -que tiene a su cargo el control del stock inventario de los depósitos- había dicho en otra entrevista que "de las 5 mil toneladas de alimentos que están en dos depósitos, 3150 toneladas corresponden a yerba".

Pero la comida encanutada desde diciembre del año pasado es sólo una parte del verdadero escándalo que enfrenta el Ministerio de Capital Humano. Y es que a la par de esta polémica, surgió un hecho igual de grave o peor: se dio a conocer un archivo llamado "Plan 120 FF", que incluye columnas ambiguas como "bolsa neta" y "diferencia", con descuentos o retenciones inexplicables del 10 y 12%, que demuestran que dentro del Ministerio de Capital Humano habían distintos "profesionales" sin ningún tipo de relación o vínculo con las áreas de la cartera que le facturaban entre 800 mil y 1.400.000 pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos con fondos públicos.

Hasta ahora trascendieron 18 personas, que desde enero de 2024, y sin nombramiento alguno, facturan honorarios al Ministerio por un mecanismo indirecto. Pero serían cientos más. Entre ellos se destacan los nombres de Gonzalo Avetrani, especialista en logística; Santiago Anziano, publicista; Maria Luisa Irigoyen, dedicada a emprendimientos inmobiliarios; y Nicole Tatschke, economista bancaria. Estos contratos suman anualmente unos 250 millones de pesos. Esto provocó que la ministra decidiese echar a su mano derecha y secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo de la Torre, junto a gran parte de su equipo.

La denuncia presentada por Capital Humano

Para Pettovello, De la Torre sería completamente el responsable de las "contrataciones" que se registraron por fuera del Estado a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Entre los funcionarios despedidos luego del ahora ex secretario de Niñez y Adolescencia figuran Esteban Bosch, director nacional de Asistencia Crítica y Emergencia y candidato a intendente de San Martín en 2019 y Héctor Calvente, Subsecretario de Políticas Sociales y ex secretario de Seguridad de San Miguel.

También están en la lista Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador General de la Comisión Nacional del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social y Federico Fernández, funcionario de la SENAF y director de Administración de la secretaría que comandaba hasta el jueves De la Torre. Este último es clave, ya que el documento lleva sus siglas, "FF", y apenas estalló el escándalo, habría revelado el Modus operandi que desembocó en la salida de De la Torre.

De hecho, la ministra de Capital Humano lo considera una pieza clave para llevar ante la Justicia a su ex secretario. Es por eso que desde la cartera decidieron elevar una denuncia "en aras de proteger los intereses del Estado" e investigar hechos que podrían "constituir un delito contra la administración pública". El escrito al que tuvo acceso BigBang lleva las firmas de Leila Gianni, en su carácter como subsecretaria lega, y del abogado Ariel Romano Ángel.

La denuncia se apoya en el relato de Federico Fernández, director de Administración de la secretaría que comandaba hasta el jueves De la Torre

Entre los hechos señalados, el documento toma en cuenta el relato de Fernández y su explicación sobre los manejos oscuros dentro de la cartera que salieron a la luz durante la semana pasada. "Señala que el día 24 de enero de 2024 presenció una reunión de la cual participaron el ex Secretario de Coordinación de Capital Humano, Maximiliano Keczeli, la Jefa de Gabinete de la SENNAF Lucía Raskowsky y el ex Subsecretario de administración de SENNAF que no llegó a ser nombrado, Agustín Sánchez Sorondo. Que en el marco de dicha reunión se habló sobre la contratación de funcionarios y de personal", sostiene el documento.

Asimismo, el Director General de Administración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano sostuvo que en dicha reunión el área de Niñez solicitó el nombramiento de alrededor de cincuenta funcionarios que ya estaban trabajando allí y que contaban con el aval de Raskowsky. "Con motivo de ello se desvincularon a personas que eran Directores de la gestión anterior para ´liberar los cargo´. En la misma reunión a la que alude, el nombrado Maximiliano Keczeli, señaló que eso no iba a ser posible hasta que se resolviera el tema del organigrama o nueva estructura del Ministerio", agrega la denuncia.

Fue entonces -resalta- que Sánchez Sorondo sugirió realizar dichas contrataciones "a través de la Organización de Estados Iberoamericanos". Incluso, el documento sostiene que se planteó el uso de esa "caja paralela" debido a que las contrataciones superaban el tope de facturación de $1.300.000. "Los Directores, siempre y cuando la experiencia, la edad y la profesión lo permita, el sueldo promedio alcanza un rango aproximado de $2.500.000". "Aclara también que en el caso de las contrataciones de OEI tampoco todos llegaban al monto indicado de $1.300.000, sino aquellos que cumplieran con los mayores requisitos para esa categoría", agrega el escrito.

Echaron a Pablo de la Torre por alimentos almacenados vencidos

Con las cartas sobre la mesa, la denuncia de Capital Humano sostiene que Keczeli dispuso avanzar con las contrataciones por un periodo de 3 meses. "Es decir que los contratos finalizarían el 31 de marzo de 2024. En ese momento no se había conformado ninguna lista de las personas que iban a contratar. A partir de ahí, con estas autorizaciones empezaron a enviarle al dicente, diferentes currículums de personas para contratar, que a su vez enviaba a la Dirección General de Proyectos Especiales para que allí se estableciera el rango salarial", explica el documento, siempre teniendo en cuenta el descargo que hizo Fernández.+

Finalmente, sostiene que debido a las renuncias de Subsecretarios no nombrados, Directores en la misma situación y sus asesores a mediados del mes de febrero, varios puestos en la SENNAF quedaron vacantes mientras se mantenían en curso las contrataciones bajo la forma OEI. "En estas circunstancias se producen cambios de funcionarios que aún no estaban nombrados y empleados. A comienzos de marzo empezaron a cobrar los primeros contratos de OEI celebrados en enero...cobrando la totalidad del contrato siempre y cuando hubieran presentado la documentación correspondiente al pago en tiempo y forma", destacaron.

Según destaca el escrito firmado por Gianni, actualmente "no hay contratos vigentes". "El dinero que cobraban algunos de los consultores, era cambiado a dólares estadounidenses a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones. Por último, los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo De la torre, actual Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para saldar la del personal que nunca fue nombrado", concluye la denuncia hecha por la cartera de Pettovello.

Números, nombres, siglas: el documento que prueba la caja paralela de Pettovello.

El escrito finalmente sostiene deja constancia "que la Ministra Lic. Sandra Pettovello no estaba en conocimiento de esta situación irregular" y pidió que ante "la gravedad de las afirmaciones y hechos relatadas" por Fernández se investigue la eventual comisión de delitos de acción pública.