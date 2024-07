"Todos conocen la personalidad de Milei, no lo van a amedrentar": LLA le canta retruco a Irán tras las amenazas

Luego de las amenazas directas por parte de la República islámica de Irán a la Argentina, a partir de las acusaciones que hizo el presidente Javier Milei, que vincularon al país árabe con la organización palestina Hamas a la cual declararon como terrorista, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó las advertencias y aseguró que estas no le torcerán el brazo al mandatario local.

"Al presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda", afirmó Francos al aire de Radio Mitre. "Ese comentario no le va a hacer ninguna mella a sus posiciones muy firmes en estos temas. Llama un poco la atención la impunidad con la que se hacen este tipo de amenazas, pero eso no tiene que torcer la convicción de los argentinos de vivir en libertad y en paz", agregó.

Guillermo Francos

"Uno no puede someterse a los que pretenden infundir miedo y terror, sino que tiene que expresar sus opiniones con libertad y, sobre todo en este caso, cuando la Argentina como país ha hecho cargo a un gobierno y a sus organizaciones adláteres de responsabilidades que han generado la muerte de muchos argentinos", argumentó el funcionario, envalentonado por el aniversario número 30 del atentado a la AMIA.

Por otro lado, precisó como imposible "no considerar terrorista a Hamas", luego de los atentados que desarrolló el 7 de octubre. "Todos hemos visto la crueldad con la que ese movimiento terrorista se apoderó de una parte del territorio israelí, se llevó rehenes, incluso todavía hoy tiene rehenes argentinos y otros, lo cual es una afrenta a todo derecho humano que se considere esencial", opinó Francos.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se defendió de las amenazas de Irán.

"Me tiene muy sin cuidado las amenazas que puedan proferirse cuando de este lado estamos defendiendo la libertad y los derechos humanos no solamente de argentinos sino de una cantidad muy importante de israelíes que sufrieron todo tipo de tropelías y atropellos", señaló el jefe de Gabinete. Lo cierto es que no fue el único de los funcionarios que se pronunció al respecto.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, por su parte, indicó que tomaron las advertencias "como un país soberano en donde se va a respetar la ley" y además aclaró que no van "a tolerar ningún tipo de amenaza de ninguna nación", sin importar cuál sea.

"A nosotros no nos amenaza nadie, a la Argentina no la amenaza nadie", remarcó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "La que fue golpeada fue la Argentina y está probado que el atentado se organizó desde la embajada de Irán en la Argentina y eso implica un crimen de lesa humanidad. Los vamos a buscar hasta el último día de sus vidas (a los responsables)", proclamó.

Este 18 de julio se cumplieron 30 años del atentado a la AMIA.

Irán había lanzado la amenaza a través del Tehran Times, donde afirmaron que el oficialismo nacional de la Argentina "pone en peligro los intereses nacionales" del país. "Sin duda, Teherán no olvidará la política antiiraní de Buenos Aires. Pero Irán ha demostrado que no se apura a jugar en el tablero del enemigo, sino que, en el momento y la posición adecuados, impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad con Irán", rechazaron.

Un día antes, el Ministerio de Exteriores de Irán calificó como infundadas "las acusaciones de Argentina sobre la participación de ciudadanos iraníes en el atentado". "El descubrimiento de la verdad y la solución definitiva de este caso solo es posible si las partes involucradas en Argentina se alejan de los intereses políticos y no se ven afectadas por la influencia y la intervención de terceros", opinó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí.