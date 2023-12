Bolsonaro, en modo paracaidista: cruzó a Lula, habló de ser "enemigos de la izquierda" y, ¿condicionó a Milei?

Lo ayudó en la campaña y estará presente en su asunción: Jair Bolsonario llegó en la madrugada del viernes a Ezeiza para reunirse y estar firme junto a Javier Milei el domingo cuando el libertario asuma la presidencia. Horas después de su arribo a la Argentina se reunió con el líder libertario para conversar sobre la economía del país y el trabajo que deberá hacer a partir del 10 de diciembre.

Jair Bolsonaro en su arribo a Argentina.

Fueron pocas las horas de sueño que tuvo Bolsonaro porque en la madrugada del viernes arribó al país junto a una comitiva integrada por más de 60 dirigentes oriundos de Brasil, entre ellos gobernadores, diputados, senadores y familiares; pero horas más tarde caminó por las calles de Microcentro para reunirse con Milei.

Cerca de las 10 de la mañana, el ex Presidente de Brasil se bajó del vehículo que lo alcanzó hasta el Hotel Libertador, hospedaje utilizado como búnker de la Libertad Avanza, y caminó entre las personas hasta ingresar al mismo. Ahí, lo esperaba el líder libertario para mantener una conversación de cara a lo que será su gobierno.

La reunión ya estaba planificada hace un tiempo porque tanto Bolsonaro como su hijo, Eduardo, quien también asistió a la charla, lo ayudaron a realizar su campaña presidencial enviándole videos de apoyo desde Brasil y pidiéndole a los argentinos que voten por la Libertad Avanza tanto en las PASO, como también en las generales.

El encuentro comenzó a las 10 y después de estar una hora dentro de uno de los salones del hotel, el ex presidente de Brasil se retiró y brindó una breve conferencia de prensa con los medios que se encontraban presentes. En eso, aseguró que a través de lo conversado con Milei, llegó a la conclusión de que "la situación de la Argentina es mucho más crítica que la de Brasil".

Jair Bolsonaro en las inmediaciones del Hotel Libertador luego de su reunión con Milei.

Además, aseguró que el presidente electo tiene en claro los desafíos a los cuales se presentará a partir del domingo. "Es consciente de la tremenda responsabilidad que tiene. Deberá tomar medidas rápidas para hacerle frente a la complicada situación económica actual. Lo que tuvimos fue una conversación entre amigos, analizamos lo que vive la Argentina. El tema más importante es la economía".

"Milei recibe un país en una situación económica crítica, pero tiene esperanza en el equipo que está formando para encontrar un punto de inflexión y que la Argentina vuelva a ser un país económicamente reconocido en el mundo", destacó.

Al ser preguntado sobre la medida que tomó Lula Da Silva de no estar presente en la asunción de Milei, el ex mandatario aseguró que no opinaría de ese tema pero que querría ver si Lula "camina así en la calle", como lo hizo él mediante toda la gente tanto para ingresar como para retirarse del Hotel Libertador.

Antes de que se lleve a cabo la reunión, Bolsonaro brindó una entrevista en Radio Mitre en donde también conversó acerca de la economía e hizo una gran diferencia entre lo que se considera la política de izquierda y derecha de la cual planteó ser "enemigo".

Javier Milei junto a Eduardo Bolsonaro en su visita a Brasil

En un principio manifestó que su ideología es la de "defender la democracia y la libertad", aunque luego se distanció de quienes piensan diferente a él. "El triunfo de Milei tiene significado para el mundo, que está muy dividido entre izquierda y derecha. En cuanto a la izquierda, ellos no son opositores, son enemigos".

Para ser más concreto, se posicionó como ejemplo en esa divisoria recordando cuando cumplía el rol de presidente de Brasil. "Cuando algunos me decían que debíamos dialogar con ellos, yo pregunto: '¿Qué países con gobiernos radicales de izquierda dialogan con otros?'. No lo hacen... Nosotros defendemos la democracia, la libertad, el libre comercio, la buena relación entre los pueblos y algo muy importante que es la autonomía de cada país. En cambio, cuando la izquierda gana, sólo tiene un objetivo: el poder por el poder a cualquier costo. No piensa en su pueblo. Así como Argentina, Brasil también se empobreció con la izquierda".

Por último, celebró el triunfo de Milei asegurando que ganó en base a su "verdad". "Al político no le gusta mucho la verdad, se esconde para poder ganar la simpatía de todos. Milei justamente acá sorprendió porque él dijo que iba a hacer un gran ajuste y ganó con la verdad, no mintió. Lo ayudó el tema de los conservadores, estar contra el aborto, a favor de la libertad y en contra de la censura", explicó y agregó: "Él fue contra la casta, descentralizó el poder".