"Síganme": la serie sobre Carlos Menem ya tiene fecha de estreno tras una feroz batalla judicial

Después de meses de suspenso, controversia y disputa judicial, "Síganme", la serie basada en la vida del ex presidente Carlos Saúl Menem, finalmente fue autorizada por la Justicia y llegará a la pantalla de Amazon Prime Video el próximo 9 de julio, día en el que se conmemora el Día de la Independencia. La producción, protagonizada por Leonardo Sbaraglia en la piel del icónico y polémico difunto ex mandatario riojano, promete convertirse en uno de los grandes estrenos del año.

La decisión que destrabó su lanzamiento fue tomada por el juez civil Carlos Goggi, quien desestimó las objeciones presentadas por parte de los herederos del ex presidente, en particular Carlitos Nair Menem, que había iniciado una acción legal para frenar el estreno. La controversia familiar giraba en torno a los derechos de imagen de Menem, que, según los demandantes, debían formar parte de su sucesión aún no resuelta. Sin embargo, el juez determinó que Carlos Menem había cedido voluntariamente, en vida, los derechos a la productora en enero de 2020, un año antes de su muerte. "La transmisión de los derechos para el desarrollo de la citada producción audiovisual habría sido realizada inter vivos por el propio causante, incluso gratuitamente", expresó el magistrado en su fallo.

La serie forma parte de la disputa entre Carlitos Nahir y Zulemita Menem

La serie, que fue grabada en 2023 bajo el título tentativo de "Menem" y ahora confirmada como "Síganme", había sido frenada por una medida cautelar solicitada por Carlitos Nair y Antonella Menem (hija de Carlitos Jr.). Denunciaban que la producción se hizo sin el consentimiento de toda la familia. Por el contrario, Zulemita Menem, hija del ex presidente, fue quien negoció con las productoras y colaboró activamente con el equipo, aportando información y aval histórico.

Incluso, mantuvo contacto personal con Sbaraglia para preparar su interpretación. El fallo judicial que autoriza su emisión trajo consigo también el lanzamiento oficial del primer tráiler, que ya circula en redes sociales. En él, puede verse a Sbaraglia impecablemente caracterizado, encarnando a un Menem carismático, con tonada riojana, tocando las puertas de vecinos de todo el país y anunciándose como su próximo presidente.

La serie abarcará desde sus inicios políticos en La Rioja hasta sus dos presidencias, retratando también el costado más íntimo y controversial del hombre que transformó -y dividió- a la Argentina en los años '90. El guion no esquiva los conflictos familiares, como su turbulenta relación con Zulema Yoma, interpretada por una impactante Griselda Siciliani, ni los lujos, excesos y las consecuencias económicas que marcaron su mandato.

Síganme" había sido postergada por decisión de la Justicia.

Se trata de una producción original de Amazon Prime Video, creada por Mariano Varela y dirigida por Ariel Winograd, y cuenta con un elenco estelar: además de Sbaraglia y Siciliani, participan Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Jorgelina Aruzzi, Agustín Sullivan, Violeta Urtizberea, Alberto Ajaka, Cumelén Sanz, Guillermo Arengo y Campi, entre otros. Una parte del rodaje se realizó en La Rioja, cuna política de Menem, con escenas filmadas en el Aeródromo de Anguinán y otros puntos históricos de la provincia. Para lograr el impacto visual, Sbaraglia incluso se rapó la cabeza y usó pelucas para reproducir la icónica imagen del exmandatario durante los '80 y '90. "Con carisma se nace, el poder se construye", anticipa el tráiler con tono épico.

Finalmente, los productores consiguieron la autorización para poner al aire los episodios

Y si algo tuvo Menem fue ambos: carisma de caudillo y un sentido del poder que aún divide aguas en la memoria nacional. La expectativa por la serie crece no solo por su factura técnica y el despliegue actoral, sino por el debate político y cultural que inevitablemente reabre y reabrirá esta tira. La figura de Carlos Menem, símbolo del neoliberalismo, la convertibilidad, el indulto y la concentración de poder en los '90, aún despierta amores incondicionales y odios viscerales.

En ese terreno se moverá "Síganme", una ficción con base documental que invita a revisitar un pasado reciente que todavía incomoda. Con el aval de la Justicia, el impulso de una plataforma global y el poder de una figura que marcó época, "Síganme" está lista para instalarse en el centro de la escena. Lo que hasta hace poco parecía censurado, hoy se convierte en uno de los estrenos más esperados del año. Y, como diría su protagonista: "Síganme... no los voy a defraudar."