Un buzo y una promesa en medio de la "guerra": Wanda se regaló un viaje con sus hijas en medio del conflicto con Icardi

En medio de la tensión judicial con su ex marido, Mauro Icardi, Wanda Nara decidió regalarse un fin de semana de ensueño junto a sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. El destino elegido fue Jujuy, y aunque en redes sociales compartió postales deslumbrantes del norte argentino, la mediática fue duramente criticada por un inesperado detalle en la vestimenta de una de las nenas.

Fiel a su estilo, la Bad Bitch viajó en un vuelo privado hasta el norte del país, justo cuando el futbolista, que está a punto de regresar a Turquía para reincorporarse al Galatasaray, presentó un pedido de restitución para que las nenas retomen su vida allá. A la espera de una decisión judicial, la empresaria dejó claro que no tiene intenciones de ceder. En cambio, eligió mostrarles a sus hijas "los rincones más maravillosos" de Argentina.

Wanda Nara viajó a Jujuy con sus hijas, Francesca e Isabella

"Ojalá pudieran ver las caritas de mis hijas felices, es un viaje que nunca olvidaremos", escribió en Instagram junto a varias fotos y emojis, en lo que pareció un guiño indirecto al juez Hagopian, quien interviene en la disputa legal con Icardi.

Sin embargo, más allá de la felicidad familiar, las redes no perdonan. Usuarios de X (ex Twitter) notaron que Francesca lleva varios días usando el mismo buzo celeste. El detalle generó una ola de comentarios críticos sobre la maternidad de Wanda, especialmente porque la niña fue vista con esa prenda en distintos eventos: desde el show de Quevedo en el Movistar Arena hasta el reciente viaje a Jujuy.

Wanda Nara dio explicaciones sobre por qué su hija lleva puesto el mismo buzo hace días

Lejos de quedarse callada, la conductora de MasterChef salió a responder con una historia en Instagram: "Le pedí a Fran que deje de usar su buzo celeste. Me contestó: 'Mamá, es el buzo que me dejó mi mejor amiga que se fue a vivir al exterior. Le prometí que lo usaría mucho, ya que me dejó su buzo favorito'". El mensaje fue acompañado de una imagen en la que se ve a la menor tomando mate, aún con el buzo puesto.

Mauro Icardi acompañó a La China Suárez en el partido de hockey de Rufina

Mientras Wanda Nara disfruta de los glampings jujeños, Mauro Icardi también aprovechó el fin de semana, pero junto a su novia, la China Suárez, y los hijos de ella. Alejado de las redes por decisión propia o estrategia legal, el futbolista fue visto en un partido de hockey de Rufina, la hija mayor de la actriz.

En el evento también estuvo presente Nicolás Cabré, padre de la nena, acompañado por su actual pareja. Aunque en otras ocasiones se los vio interactuar con cordialidad, esta vez, según testigos, no cruzaron palabras.