Guns N' Roses vuelve a Argentina: el precio de las entradas sorprende y mucho

¡Atención, fanáticos del rock! La legendaria banda Guns N' Roses confirmó su regreso a Argentina como parte de su gira "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things". La cita es el 17 de octubre de 2025 el Estadio Huracán será escenario de un show que promete hacer saltar, llorar y cantar como si fuera 1992 otra vez.

Primero, lo importante: los precios. Si el deseo es estar en el campo general, el precio es de $95.000. Y, para estar más cerca de Axl y sus icónicos movimientos, el campo delantero cuesta $195.000. En caso de preferir una vista panorámica desde las tribunas Alcorta o Mirave, el precio es de $240.000.

Guns N' Roses vuelve a Argentina

La preventa exclusiva para clientes Banco Nación con tarjeta Visa arranca el 23 de junio a las 10:00 am, con un 15% de descuento y la posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas sin interés. Para el resto de los mortales, la venta general comienza el 24 de junio a la misma hora, y ambas modalidades estarán disponibles únicamente en allaccess.com.ar

Los Guns N' Roses regresan con Axl Rose al frente, acompañado por los históricos Slash en guitarra y Duff McKagan en bajo. La gira ya hizo temblar estadios en Asia y Europa, y ahora llega a Latinoamérica con un setlist cargado de clásicos como Sweet Child O' Mine,"Welcome To The Jungle y la inolvidable November Rain.

El precio de las entradas para los Guns N' Roses

La historia entre los Guns y Argentina es larga y apasionada. Su primera visita al país fue en 1992, cuando llenaron estadios y dejaron boquiabiertos a miles de fanáticos; desde entonces, cada regreso ha sido un evento épico. En 2022 hicieron explotar River Plate, y ahora prometen superarse con un show que repasará toda su trayectoria. Porque si algo saben hacer estos muchachos es rockear como si no hubiera mañana.

Guns N' Roses vuelve a Argentina

Las cartas están sobre la mesa: cuando Guns N' Roses pisa Argentina, es una cita obligatoria con la historia del rock... ¡Cada vez falta menos!