El recuerdo de los últimos días de Silvina Luna volvió a conmover a todos en el día de su cmpleaños

El 21 de junio no fue una fecha más para el entorno cercano de Silvina Luna: ese día, la modelo habría celebrado su cumpleaños número 45. Sin embargo, su ausencia se sintió con fuerza en las redes sociales, donde familiares, amigos y colegas la homenajearon con mensajes llenos de amor y nostalgia, a casi dos años de su fallecimiento.

El sábado estuvo marcado por una profunda emoción: "Te abrazo siempre y hoy, en tu día", escribió Ximena Capristo junto a una foto abrazando a quien fue su compañera en Gran Hermano, y a quien la vida convirtió en una gran amiga.

El 21 de junio, Silvina Luna habría cumplido 45 años

En ese mismo contexto, Gustavo Conti —esposo de Capristo y amigo de Silvina desde sus inicios en el reality— también le dedicó unas palabras: "Feliz cumple, amiga mía de mi corazón. Seguí cuidándonos, como siempre me lo hacés saber", escribió junto a una imagen de ambos.

Otro de los que quiso recordarla fue Ángel de Brito, quien compartió una reflexión muy personal: "Feliz cumple, Moon. Uso tu post para desearte toda la paz que merecías. El cariño de los que te conocimos sigue presente...". Y cerró: "Tus lágrimas y tu esperanza siguen siendo conmovedoras. Por acá te extrañamos y te queremos". Cabe recordar que el conductor de LAM fue quien le realizó la última entrevista pública.

Los mensajes de famosos por el cumpleaños de Silvina Luna

Aunque el 21 de junio sus seres queridos decidieron recordarla con la alegría que siempre transmitía, lo cierto es que los últimos años de Silvina estuvieron marcados por una dura lucha. Todo comenzó tras una intervención estética realizada en 2011 para modelar sus glúteos, en busca de cumplir con los estándares del teatro de revista; las molestias físicas no tardaron en aparecer y se extendieron a sus piernas, espalda y, finalmente, a sus riñones.

Los últimos días de Silvina

A los 43 años, luego de pasar 79 días internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, su estado se agravó debido a infecciones, desnutrición severa y una bacteria en sangre que complicó la posibilidad de realizarle un trasplante de riñón. Su padecimiento, su fortaleza y su esperanza marcaron sus últimos años y quedaron grabados en la memoria de quienes la conocieron de cerca.

Desde la clínica, Silvina Luna dejó en claro cuál era su deseo: que su historia se transformara en una serie tras su partida. Así lo manifestó en charlas íntimas con amigos, con su hermano Ezequiel y con su abogado Fernando Burlando. Quería que se contara su verdad, incluyendo las consecuencias de aquella cirugía estética.

Los últimos días Silvina Luna estuvieron marcados de lucha y dolor

Ese deseo ya empezó a tomar forma. A siete meses de su muerte, Ángel de Brito confirmó que el proyecto está en marcha, aunque aún queda mucho por hacer. "Se mostrarán materiales inéditos sobre sus últimos días y las secuelas de aquella operación con Aníbal Lotocki en 2011", adelantó el conductor, dejando entrever que la producción no evitará los aspectos más crudos de su historia.