UTA amenazó con un nuevo paro de transporte: "Sería la semana que viene"

Unión Tranviarios Automotor (UTA) fijó mediante un comunicado de prensa la advertencia de un nuevo paro de colectivos en el sector del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La razón no es ni más ni menos que un reclamo por la recomposición salarial para los y las trabajadoras.

Tal texto explica: "La UTA advierte a la población que, ante el incumplimiento al acta acuerdo firmada por las partes de fecha 02/02/2024 y homologada por la autoridad de aplicación con fecha 19/02/2024, referente a la recomposición salarial de los trabajadores nucleados en UTA".

Paro de colectivos en AMBA

Y contundente, advierte: "Se corre riesgo que en los próximos días no haya transporte público de pasajeros en AMBA, motivado por el reclamo que públicamente está haciendo el sector empresario ante el Ministerio de Economía por la falta de compromiso con lo acordado en dicha acta, a través de la Secretaría de Transporte, para que este pueda seguir operando regularmente".

Está todo dicho pero todavía no se sabe ni cuándo ni qué líneas de colectivos serán las que paren. El conflicto no es solo salarial sino político: Omar Yasín, el ex secretario de Trabajo, se fue de las arcas libertarias diciendo que la homologación de las paritarias no tiene que ver con su decisión sino más bien una negativa del ministro de Economía, Luis Caputo y del del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Luis Caputo

Lo que se está poniendo en discusión es la percepción de $250.000 en su salario. El plazo vencerá el día 15 de marzo y 24 horas antes todavía no se tiene ni por cerca una respuesta contundente sobre ese dinero.

¿Qué dicen desde el sindicato?

Roberto Fernández, secretario general de la UTA fue claro y conciso pero no dio precisiones sobre la especificidad sobre la medida de fuerza que llevarían a cabo. En una charla con Radio 10, el sindicalista expresó: "Sería la semana que viene. Pero hay que definir porque hay algunas empresas que van a pagar y otras que no".

Además, destapó la furiosa interna que hay entre los empresarios del transporte y los sectores del gobierno de La Libertad Avanza: "El sector de los empresarios están diciendo que va haber una audiencia con el secretario de Transporte", dijo y expresó: "Porque dicen que no pasa solo por ahí (sector empresarial) sino por Economía que son los que tienen que girar la plata. Bajan la inflación a costa de los trabajadores".

Roberto Fernández de UTA

Además, consultado por el corte de suministro del servicio. A Fernández no le quedó más que admitirlo: "Se está haciendo, hubo cortes. No somos tontos y lo vemos constantemente, claro que hubo cortes". Y contundente, terminó: "Han sacado muchos servicios en todo el AMBA. Por eso que está todo indeciso y caemos en promesas. Lo que puedo decir es que no han tocado a ningún trabajador".