UTA en el ojo del huracán: mensajes cruzados desde la CGT y ATE presionan pero Fernández no acusa recibo

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro de su aletargada era dialoguista y convocó a una movilización seguida de paro de actividades general por 36 horas como respuesta a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

La medida incluye una movilización el miércoles 9 de abril y un cese total de actividades el jueves 10 de abril. Este paro, que busca manifestar el rechazo de la central obrera a las decisiones económicas y políticas del gobierno de las fuerzas del cielo, generó tensiones internas debido a la postura adoptada por algunos gremios clave, como la Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que quedó en el ojo de la tormenta por ser el único sector que parece no tener la voluntad política para sostener la medida de fuerza que se baja desde la CGT.

Roberto Fernández de Unión Tranviarios Automotor

Héctor Daer, uno de los principales referentes de la CGT, expresó su descontento respecto a las acciones del gobierno y la postura de la UTA: "Una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión al paro de la CGT", afirmó en referencia al conflicto que mantiene el gremio de los colectiveros con las cámaras empresariales y la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Milei. En esa línea, Daer también enfatizó con mucha contundencia: "Esperemos que la UTA entienda que son parte de la CGT y que el paro se votó por unanimidad".

Por su parte, Omar Maturano, líder del gremio ferroviario La Fraternidad, confirmó la adhesión -en contrapartida de UTA- de los trabajadores ferroviarios a la medida: " El miércoles vamos a funcionar normalmente para ayudar a la movilización y posterior desconcentración . Y el jueves 10 hay paro total desde las cero hasta las veinticuatro horas". Maturano dejó bien clarito que la medida de fuerza será también para respaldar a otros sectores de gremios del transporte.

Omar Maturano, líder del gremio ferroviario La Fraternidad

Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó su opinión sobre el impacto del paro y no dejó pasar la actitud de UTA: "El impacto de la huelga está garantizado. No depende de la adhesión de la UTA", señaló indignado en su cuenta oficial de X. Aguiar también cuestionó el uso recurrente de conciliaciones obligatorias en conflictos laborales: "En la Argentina estamos acostumbrados a que las conciliaciones obligatorias se dicten para atacar las consecuencias y no las causas que originaron el conflicto", expresó incendiario.

El líder sindicalista agregó que "la conciliación no es un instrumento para frenar una medida de acción directa, sino para acercar una instancia de negociación a las partes en conflicto". En la misma línea, sostuvo que "cuando las centrales obreras convocan una huelga general, la misma no puede estar condicionada por ninguna conciliación sectorial". En relación al transporte público, Aguiar fue tajante: "Si el jueves funcionan los colectivos, van a circular vacíos", dijo en advertencia de Roberto Fernández, líder de la UTA.

Incendiario tweet de Aguiar

En un tono crítico hacia el manejo de los subsidios al transporte, concluyó: "Lo que está en juego, y lo que algunos defienden, son los multimillonarios subsidios a las patronales del transporte en el AMBA".

Paro general: qué pasará con el transporte

El paro general convocado por la CGT contará con una amplia participación de gremios pertenecientes a diversos sectores económicos. En el ámbito del transporte, además de los ferroviarios y los gremios aeronáuticos (APLA, APA, UPSA y ATEPSA), los trabajadores del subte también confirmaron su adhesión. Sin embargo, los colectivos funcionarán normalmente debido a la conciliación obligatoria hasta el momento.

Confirman paro de trenes

En el sector salud, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) se sumará a la medida. Los gremios docentes, entre ellos Ademys, Suteba, UDA, CTERA y SADOP, también participarán del paro. En tanto, los trabajadores bancarios nucleados en la Asociación Bancaria y los empleados de comercio representados por FAECYS anunciaron su adhesión.

La recolección de residuos será suspendida hasta las 24 horas del jueves 10 de abril en gran parte del país, aunque podrían registrarse excepciones en municipios donde el servicio esté municipalizado o bajo sindicatos locales. Finalmente, los principales gremios estatales, UPCN y ATE, confirmaron su participación en el paro general, lo que afectará la atención al público en organismos estatales y municipales.

No habrá recolección de residuos por el paro de la CGT

Al parecer, el tercer paro convocado por la CGT tendrá un gran impacto por 48 horas durante una semana cargada de tensiones para La Libertad Avanza de Javier Milei. Y si bien todavía desde la UTA no enviaron ningún comunicado oficial, la voluntad política para parar parece casi inexistente y muchos ya deslizaron la posibilidad de que ese gremio ya no pertenezca más a la gran central obrera argentina. La historia parece recién empezar.