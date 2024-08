"¡Al lado de ella, no!": el feroz cruce entre dos angelitas que no salió al aire en LAM

Lo que parecía ser un miércoles como cualquier otro en los estudios de LAM, terminó siendo un escándalo absoluto. El enojo de algunas angelitas por la silla que usarían en el programa se convirtió en un gran problema y llenó de tensión el ambiente a minutos del vivo. Y, como era de esperarse, fue Yanina Latorre la primera en contar, a través de su cuenta en Twitter, lo que estaba sucediendo.

Pasadas las siete de la tarde, la panelista comenzó a generar incertidumbre desde sus redes: "Se pudrió en maquillaje. Problema por las sillas". La seguidilla de posteos causó revuelo y generó expectativa antes del inicio del programa: "La panelista se quiere ir a la casa. El quilombo lo hizo una productora. Se desmadro".

Silla Gate

Según Latorre, el problema habría sido la ubicación que ocuparían, ya que anoche fueron más angelitas de lo habitual. A todo esto, Matilda Blanco, que no estaba en la discusión, también se quejó por la iluminación: "Todo este quilombo por Cinthia... y todavía no llego". Más tarde, se supo que quien comenzó con los gritos fue Fernanda Iglesias.

Pepe Occhoa, quien se encarga de las redes sociales del programa, tendría en video el tenso momento que se vivió. Pero no fue hasta el día de hoy, en el streaming del canal Bondi, que rompió el silencio y contó los detalles más contundentes de la acalorada noche que se vivió en los estudios de América TV.

"Fernanda tiene un tema que siempre que viene alguien nuevo pregunta donde se sienta", comenzó, para luego explicar que el lugar que uno ocupa en el panel tiene que ver con el rango de importancia. Una productora fue la encargada de anunciar el nuevo orden de día miércoles: "Feudale, Nazarena, Cinthia Fernández y Fernanda".

Al enterarse de que debía sentarse junto a Cinthia -con quien está enemistada-, Iglesias comenzó a los gritos y se retiró a camarines. Fue allí donde atacó sin tapujos a la productora: "Trabajas muy mal". Según Occhoa, la angelita pidió modificar la decisión inicial o se retiraría a su casa.

El quilombo del "Silla-Gate" seguía escalando cada vez más y fue allí cuando entró en escena Matilda. Y es que la ex panelista de Duro de Domar se acercó a una productora y le informó que la crítica de moda no tenía problemas en cambiar de ubicación. Todo esto resultó ser una mentira: "Lo que le preocupaba a Matilda era que donde la iban a sentar no había buena luz".

Yanina Latorre contó el minuto a minuto de la pelea en LAM

Enfrentamiento de Cinthia y Fernanda

Lejos de terminar la tensión fuera del aire, los cruces también coparon el vivo. Todo comenzó cuando Ángel De Brito chicaneó a su panelista: "Nunca un día tranquilo. Estás contenta Fernanda, pero hace rato estabas a los gritos". Fue allí que Cinthia Fernández encontró el momento perfecto para su venganza: "¿No querés sentarte al lado mío, Fernandita? Parecés una nenita caprichosa".

Iglesias no tuvo problema al confirmar que no quería sentarse al lado de su colega: "La verdad que no. Si me vas a bebotear para hablar, yo también te voy a hablar así". A lo que la influencer respondió crudamente: "Es que te portás como una nena de tres años, por eso te hablo así". El conductor quiso frenar el cruce y seguir con el programa: "Están los videos, después los vamos a ver, los sillazos, todo", cerró.