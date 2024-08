Yanina Latorre y su feroz opinión sobre Marley: "Yo tengo 20 mil historias de él que nadie denunció"

Luego de que Alejandro Wiebe, mejor conocido como Marley, realizara un firme descargo contra la denuncia de corrupción de menores que tiene en su contra por parte de Adrián Alfredo Molina, desde LAM -uno de los lugares en los que el animador habló- la periodista Yanina Latorre cuestionó la versión del conductor y habló de que tiene "sentimientos encontrados" al respecto. "Yo tengo sentimientos encontrados", reconoció. "Primero que él gana la batalla mediática y de la gente porque se portó a diferente a Jey (Mammon), que se enojó, se puso agresivo, dio notas grabadas, se escondió, se escapó, viajó y ahí perdió y le dimos todos", comparó.

Cabe recordar que el músico y ex conductor de La Peña de Morfi atravesó una fuerte campaña en su contra tras la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto, quien aseguró que el humorista estuvo con él cuando tenía 14 años. La causa que investiga el caso todavía sigue abierta, aunque la ola de repudios se acomodó y se lograron instalar las dudas respecto a la versión del denunciante.

"Cuando vos ves a un tipo que sabe hablar, es humilde, que está bien preparado, que está coacheado, que te agradece el espacio, que se victimiza, que te habla de los hijos, como que empatizás con el drama", explicó Latorre, en ese sentido, sobre el descargo de Marley. Es un hecho que la diferenciación se hace evidente cuando se contrastan los dos casos.

Yanina también se refirió al hecho de que Molina estaba con un director de cine con el que prepara una película y con dos creadores de contenidos. "No lo ayudó al chico que denuncia haber aparecido con un filmmaker y hacer un documental", reveló. Es que, justamente, la versión de Marley en su defensa habla de una intencionalidad extorsiva detrás de toda la puesta pública que hicieron.

"Si es verdad que el chico lo estuvo extorsionando hace un año, él bien podría estar preparado para poder responder a esta posible denuncia", aseguró Latorre. "Yo tengo 20 mil historias de Marley que nadie denunció. Hace un año y medio que tenemos los rumores de Marley, todos escuchamos historias, no nos hagamos los boludos", pidió.

Adrián Alfredo Molina denunció a Marley por corrupción de menores.

"Él es un tipo vivo, maneja bien el medio, tiene una imagen hermosa, es sano. Entonces te cuesta. Pero lo escuchás al pibe en la denuncia, el relato, y es muy coherente. Otra cosa, que rápido encontró la escritura, yo me imagino una situación de crisis yo no sé si vas a buscar tan rápido, yo no tengo cartas los 90s, para mí mienten los dos, eso que me pasa a mí cuando los veo", analizó la periodista.