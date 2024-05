La salida de Mauro dinamizó la pelea y Emma es el nuevo blanco de la "guionada" Furia

La salida de Mauro D'Alessio de la última gala de eliminación de Gran Hermano dinamizó el enfrentamiento entre dos jugadores que antes eran aliados: Juliana "Furia" Scaglione y Emmanuel Vich. Justamente los tres fueron los más votados este domingo, y mientras el peluquero quiere estar en paz, la pelada lo identificó como el próximo en salir del certamen. Al mismo tiempo, le pidió al público que venga a gritar para saber si está bien su pelea con él.

"Gente, por favor. Ya sé que no pueden venir a gritarme cosas. Pero necesito saber qué pasó, qué pasa, y si la pelea Britney Spears con Madonna...", llegó a decir Furia antes de que las cámaras del reality partieran a otro ambiente. Los rumores acerca de Gran Primo, el nombre que le atribuyen los participantes al productor con el que hablan en el confesionario, es quien motoriza la confrontación con Emanuel se evidenció tras el pedido de la doble de acción.

"No sé qué le pasó conmigo a Furia. Porque no me habla, no me dice nada. Yo le quiero dar su tiempo, su espacio. Pero no me dice algo puntualmente", protestó Emmanuel ante Martín "El Chino" Ku. "Pensá que puede estar jugando. No te quedes maquinando con nada. No es así. Tenés que seguir en la tuya", le detalló él.

"No me quedo pensando en cosas. Pero yo la re quiero y no me gusta", reconoció un consternado Vich. "Ella juega por estrategia también, vos ya sabés cómo es. Así que nada. Mantenete lo más fuerte posible. Es así", le insistió "El Chino". Por este tipo de diálogos es que Furia lo acusó en el cuarto de las chicas de que la estrategia que tenía su nuevo rival era "chuparle el culo a toda la casa".

Inclusive, cuando dijo esa frase fue que Zoe Bogach se apresuró en pararse como para interrumpirla y afirmó: "Bueno, Gran Primo. Me voy a acostar, a dormir". La referencia a la voz en el confesionario fue porque, minutos antes la había convocado a hablar. Cuando sus compañeras le preguntaron qué le había preguntado, ella respondió sin titubear y expuso las intervenciones que hace la producción en el reality.

"No sé por qué me llamó ahora. Encima me dijo: 'Consultá con alguien lo que quieren para la casa'. Le digo: 'Bueno, sí. El Chino es lo único que sabe'. Después me dijo: 'te dije que consultes'. 'Sí, pero El Chino está durmiendo', le dije", confesó Bogach. "No lo llames, boluda. Decís Gran Primo tres veces y aparece el demonio", bromeó Furia al lado de ella, otra supuesta víctima de la intervención forzada en relación al supuesto pedido acerca de que se pelee con el peluquero.

"Para mí Emma es una gran jugador, en el sentido de que está re metido en el juego. Siempre se metió donde le convenía, cuando te tiene que dar la espalda te da la espalda", reflexionó Bautista Mascia horas antes en el jardín de la casa más famosa del país. "Sí, pero no tenemos por qué bancarnos ni su mal humor, ni su adicción ni nada. Porque yo también tengo un montón de arranques de mierda, pero cuando me voy de mambo me sancionan", contrargumentó Scaglione.

"Cuando las personas se van de mambo acá no las sancionan. Por eso yo siempre digo que las sanciones acá están mal hechas. Yo tengo que cerrar el orto siempre. ¿Sabés cuántas veces se zarpó con toda la gente?", protestó enseguida la pelada. Yo voy a empezar a hablar y que se pique. Y no es porque se fue Mauro, porque se podía ir cualquiera de los dos. Yo sabía que si se iba Emma ayer, a la semana siguiente se iba Mauro. Ahora se dio vuelta. Está recontra cagado porque sabe que yo no voy a tolerar mierdad", añadió.