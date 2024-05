Andrea Rincón a corazón abierto: contó que sufre bullying por ser "cristiana" y tildó de "mentiroso" a su ex

Pasaron cinco años del día en que Andrea Rincón decidió darle a su vida un giro de 180°. Fue a fines del año 2019 cuando la actriz emprendió un nuevo camino dentro de la iglesia católica para poder salir adelante en su lucha contra las adicciones y la depresión que la llevaron a tomar un sinfín de malas decisiones. Esto la llevó a bautizarse en la religión evangelista, en una pileta de lona, frente a un pastor y rodeada de mujeres. Luego. se lanzó como cantante cristiana y ahora denunció que sufre bullying por todo esto en una entrevista en donde la artista habló de su vínculo con la religión y de cómo fue que esta decisión la fortaleció.

Andrea Rincón ingresó en el camino de la iglesia en el año 2019.

Cada día que pasa demuestra más su convicción y creencia hacia la iglesia. En septiembre del año anterior, la vedette se bautizó en la religión evangelista dentro de una pileta de lona -la famosa pelopincho-, frente a un pastor y rodeada de mujeres, asegurando "arrepentirse" de todo lo que vivió en su pasado para dar comienzo a una nueva vida, algo que será recordado hasta el último de sus días por la magnitud y el compromiso que le tomó ese hecho.

Ahora, hace tan sólo unos días, se lanzó como cantante cristiana a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que tuvo una enorme difusión en las redes sociales y que lo hizo de la mano del cantante de cumbia santafesina, Walter Encina. En aquella demostración, se la vio interpretando la canción "Si tu presencia conmigo no va", que fue creada por el grupo musical cristiano, Oasis Ministry, de República Dominicana.

Sin embargo, más allá de estar más que encaminada en el camino de Dios, la actriz reveló en una entrevista con Podcast HD que a pesar de encontrarse en su punto máximo dentro de la religión, hay un detalle no menor que no se esperaba y que lo está sufriendo en carne propia: "El bullying por ser cristiana".

Andrea Rincón se bautizó y prometió arrepentirse de su vida pasada.

Al referirse sobre el camino que decidió escoger hace cinco años, confesó: "A mí nunca me bullynearon tanto como por ser cristiana... Jamás en la vida me pasó". Y a raíz de aquello, explicó que ese fue el motivo por el cual debió distanciarse de muchas personas. "Me hacen bullying y tuve que alejarme de mucha gente, gente que amo y que a veces con algunos la remo porque pienso que va a pasar, pero con otros no", manifestó.

Asimismo, aseguró que por más de que ella es "bravísima", le preocupan más que nada los menores que no pueden o no saben defenderse de la discriminación y más que nada, por asistir a una religión. "Esto es inexplicable porque yo fui bravísima... Si me hacés bullying yo te puedo descansar de pies a cabeza y colgarte del techo", describió y agregó: "Yo tengo 39 años, pero los pibes que de chiquitos tuvieron que vivir con esto... es tremendo".

Andrea Rincón comenzó una nueva vida dentro de la religión.

Si bien aclaró que este camino le hace "bien" porque cree que es el "correcto" a pesar de lo que digan los demás, destacó que todo esto le costó que algunas personas le suelten la mano y se alejen de ella. "Yo no me lo imaginé nunca. El bullying que me como por ser cristiana", se replanteó y subrayó: "Pero no hay nada que me haga más feliz que me bullyineen por ser cristiana".

Entre las personas que se distanciaron de ella, destacó a su ex novio Mauricio Correa, con quien se había comprometido delante de toda su familia y allegados, pero luego de siete meses de tener los anillos puestos decidieron ponerle fin a su relación. Si bien en su momento no quiso contar los motivos, la semana anterior brindó una conferencia con el profeta Hernán Acosta y confirmó que aquella decisión se tomó en base a que él "es mentiroso y habla de Dios".

Andrea Rincón y Mauricio Correa se separaron tras siete meses de compromiso.

"El único novio cristiano que tuve es un mentiroso y habla de Dios. ¿Qué es? ¿Un chiste? Dios es la verdad y la mentira es el diablo, ¿de qué me estás hablando? Yo me tenía que haber alejado", aseguró y explicó el motivo: "Jesús pesa tu corazón. Hay una parte de la Biblia que dice que pesa tu corazón y tu fe. Y a mí me pasó que las personas que más quise... Imagínense que tuve hasta una pareja cristiana, que era un mentiroso compulsivo, y vos decís: 'Me voy'".

En esa misma línea, confirmó que fue ella quien le puso un punto final a la relación y fue todo a través de su creencia y religión. "Yo creo que Dios me puso a prueba y esa es la parte en donde te pesa el corazón. Porque vos lo primero que podés hacer es decir: 'Si esto es Dios, me voy'. El cristiano va pasando por etapas y en la etapa más complicada, la pude pasar".

Andrea Rincón dio los motivos de su separación de Mauricio Correa.

A pesar de que al comienzo indicó que no hablaría de su pareja por "respeto", más tarde deschavó toda la verdad tratándolo de "falso cristiano"; "mentiroso" y que "estafa gente". "En ningún momento se me cruzó por la cabeza decir: 'No, cambio de iglesia, me voy a otro lado'. Fue solamente esta persona. Hay un montón de falsos cristianos y por eso la gente no cree en Dios. Hay tanta gente alejada de Dios porque hay mucha gente haciendo atrocidades en nombre de Dios. Hay muchos falsos cristianos dando vueltas, pero yo no me voy a alejar por eso. Todo lo contrario, me voy a afianzar más".

Y culminó: "Si vos decís que sos cristiano, pero sos un mentiroso y estafás a gente, no... Soy yo la que tengo que ir más predicando la palabra, aunque no estoy todavía para hacerlo. Pero hablando de lo que Dios hizo en mí, de los milagros que hizo en mí, para contrarrestar lo que hace esta gente que son falsos cristianos y están haciendo todo lo contrario".