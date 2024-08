Ángel de Brito puso en duda la denuncia contra Marley: "Tiene baches y le pidieron U$S 30.000 a Marley"

Alejandro "Marley" Wiebe, alias Marley, enfrenta dos denuncias en su contra, una por abuso sexual y la otra por corrupción de menores. Ambas fueron presentadas formalmente ante la Justicia, lo que obligó al conductor de Telefe a salir a defenderse. Como no podía ser de otra manera, el mediático utilizó el espacio que le dio la señal en el programa El noticiero de la gente, el ciclo de noticias que conduce Germán Paoloski, para tildar de "falsa" la versión del primer denunciante. "Nunca imaginé en mi vida que su desesperación económica podía ser tanta como para llegar a ser una denuncia con un montón de falsedades. Todo es falso, todo es una mentira", dijo.

Ángel de Brito

Horas después hizo lo propio en LAM, programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV, donde manifestó los mimos, aunque desde el ciclo de chimentos cuestionaron su versión. "Yo tengo 20 mil historias de Marley que nadie denunció. Hace un año y medio que tenemos los rumores de Marley, todos escuchamos historias, no nos hagamos los boludos. Él es un tipo vivo, maneja bien el medio, tiene una imagen hermosa, es sano. Entonces te cuesta. Pero lo escuchás al pibe en la denuncia, el relato, y es muy coherente. Otra cosa, que rápido encontró la escritura, yo me imagino una situación de crisis yo no sé si vas a buscar tan rápido", opinó Yanina Latorre.

Y consultado al respecto, De Brito optó por pararse del lado del conductor de Survivor, Expedición Robinson y advertir que, bajo su mirada, el primer denunciante de Marley tiene varios "baches" en su relato. "En principio a Marley lo escucho muy seguro de su relato y al denunciante lo veo con algunos baches en los datos específicos que pone en la denuncia", sostuvo en una entrevista que le hizo Luis Novaresio para LN+ y sumó: "Pueden ser baches producto del paso del tiempo, no quiere decir que no haya pasado lo que él denuncia. Hay que esperar. Solo me hace ruido el pedido de dinero, la extorsión... Yo vi los mensajes, Marley me los mostró. Yo se los pedí".

Según contó el conductor de LAM, Adrián Alfredo Molina le había pedido a Marley U$S 30.000 por unas deudas que tenía. "Si bien puede haber un abuso y una extorsión, a mí me hace ruido. Con tantos años de entrevistar gente uno afina el oído, ve las intenciones. No estoy condenando a nadie, pero me hace ruido", expresó. Intentando quedar lo mejor parado posible, De Brito sostuvo que, en principio, "hay que escuchar la denuncia y en el caso de las figuras públicas también hay que escuchar al denunciado". "Te están acusando de cosas atroces, hay que escuchar lo que tiene para decir", agregó el periodista de espectáculos.

Marley

Por otro lado, durante la entrevista con Novaresio, De Brito remarcó el hecho de que con Marley no comparten un vínculo de amistad y que su relación suele ser "muy ocasional". Además, diferenció este caso con el de Jey Mammon, acusado por Lucas Benvenuto de hechos similares. "No trabajé tanto en Telefe o no estuvo en el 13 cuando yo estuve, no es que tengo una cosa cotidiana más que verlo en el Martín Fierro, lo aclaro porque todo el mundo dice 'lo están cuidando, lo protegen'. Tengo el antecedente de Jey, del que si era amigo y me decepcionó mucho, y tuve que seguir el caso", destacó el conductor de LAM.

De Brito opinó sobre la denuncia contra Marley

Marley fue denunciado en primer lugar por Adrián Alfredo Molina por corrupción de menores. La víctima relató que fue captado, drogado, abusado y corrompido sexualmente durante por lo menos tres años por el conductor de Telefe. La segunda acusación contra el mediático llegó de la mano de A.G.S, quien afirma que hace 16 años fue "víctima de abuso sexual por parte de Alejandro Wiebe". El abuso, según la denuncia, incluyó manoseos, masturbación y la obligación de realizar sexo oral. "Me sentía sucio, sentía asco, me sentía mal conmigo mismo. He querido insultarlo, preguntarle por qué, pero no pude", dijo la víctima.