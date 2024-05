"Es medio bolud...": Ángel de Brito liquidó a Luis Majul y lo acusó de "maltratador"

Los conflictos de egos de las principales figuras públicas de la televisión y el espectáculo suelen ser el principal combustible de programas como LAM. Aunque en muchas oportunidades, son los mismos conductores quienes las protagonizan. Es que Ángel de Brito aprovechó una nueva salida de su streaming Bondi para realizar duras declaraciones contra su colega Luis Majul.

Durante un intercambio con sus panelistas en la emisión en vivo de este último 1° de Mayo, el periodista de espectáculos lanzó sin miedo a represalias la frase: "Es medio pelotudo Majul". Cuando le consultaron por qué decía esto, el chimentero argumentó que el histórico conductor de La Cornisa "maltrata a la gente".

De Brito luego comentó que la definición surgió a partir de que un cronista de LAM, el programa que lleva adelante por la pantalla de América TV, fue expulsado por él. "Fue a buscar a Marina Calabró a la radio, se metió como cualquiera con el micrófono y le hizo un escándalo: 'No podés entrar con cámara prendida a mi canal'. Llamó a la productora, a los jefes. 'Voy a llamar a De Brito'. A mí nunca me llamó", detalló.

Tras el relato, le preguntaron si el enojo tenía que ver con la relación que tiene el periodista con su hijo Octavio Majul Conte Grand, un joven que, a diferencia de su progenitor, es peronista y que, además, una de las entrevistas que brindó por la curiosidad de encontrarse en las antípodas en el sentido político, la dio en LAM.

Ángel de Brito lanzó Bondi, su canal de streaming.

"¿Que el hijo lo odie? Es tema de él. Si el hijo hace una nota y dice que no tiene diálogo con el padre, que no tiene los mismos valores. Creo que es una pelea ideológica con el hijo, más que de mal padre o de mal hijo. Pero bueno, qué culpa tenemos los demás", deslizó De Brito respecto a la interna familiar de Majul. El mote de "maltratador" suele ser vox pópuli en los ámbitos televisivos en los que se mueve, aunque lo cierto es que no existe ninguna denuncia contra él por estos motivos. La relación con su hijo tampoco tuvo de este tipo de condimentos legales o judiciales, aunque sí es son un hecho las diferencias y el aprovechamiento mediático político.