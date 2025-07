Filoso y vengativo, García Moritán mandó al frente al ex de Pampita: "La familia Pepa no quiso"

El lunes por la mañana, el mundo del espectáculo amaneció con una noticia que dejó a todos boquiabiertos: la separación de Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa tras ocho meses de relación. Sin embargo, lo que parecía ser un simple anuncio de ruptura se convirtió rápidamente en un torbellino mediático con inesperados protagonistas, entre ellos Roberto García Moritán, exmarido de Pampita y padre de su hija Ana.

La sorpresa fue doble cuando se supo que Moritán se enteró del fin de la relación al aire, durante una nota en Lape Club Social. La escena fue digna de un guión de telenovela: mientras hablaba de su vida profesional y su buena relación con la madre de su hija, la periodista Paula Varela lo interrumpió con una bomba: "Se acaba de separar. No sé si te chusmeó eso o te estoy dando la noticia", soltó sin anestesia.

Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa

Visiblemente desconcertado, García Moritán reaccionó con una pregunta que reflejaba su incredulidad: "¿Es verdad?". Al recibir la confirmación, intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar admitir: "Sí, me sorprendió. No sabía, no hablamos de esas cosas". La tensión creció cuando Varela, con una sonrisa pícara, dijo: "Tenés una media sonrisa". A lo que él respondió rápidamente: "No, no hagan interpretaciones... Trato de poner un límite porque prefiero hablar sobre mi vocación. Estoy cansado de hablar sobre mí y mis temas, pero entiendo que la pregunta siempre tenga que venir. Espero que salga todo bien".

Pero eso no fue todo. Apenas 24 horas después, el ex marido de Pampita volvió a hablar del tema, esta vez en Mujeres Argentinas. Allí, el empresario macrista decidió aportar más detalles: " Yo con ella no hablo de estos temas , hablo solamente de los chicos, de Ana principalmente, por razones obvias, y lo poco que sabía de esta relación era por los medios", aseguró.

Martín Pepa y Pampita

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reacción ante las teorías que comenzaron a circular sobre las verdaderas razones detrás de la ruptura. Según deslizó el panelista Gustavo Méndez en el mismo programa, Martín Pepa habría utilizado a Pampita para ganar notoriedad mediática: "Pepa habría usado a la conductora por su fama y ganar un poco de reconocimiento", lanzó Méndez. Ante esta afirmación, García Moritán no se quedó callado y respondió con dureza: "Nunca entendió quién era Caro. Habla de que le divertían los flashes, pero no le divertía lo otro".

Roberto, quien sabe perfectamente lo que implica estar en pareja con una figura tan expuesta como Pampita, agregó: "Viene con costos y me parece, por lo que estoy entendiendo, con los que no quiso lidiar la familia Pepa ".

Pampita y Roberto García Moritán

Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a apoyar a Pampita en este difícil momento, su respuesta fue contundente: " Eso siempre , pero sin meternos en los temas de cada uno", lanzó sin dudarlo ni un minuto.

Por otro lado, nuevas versiones sobre la ruptura no tardaron en salir a la luz. Según reveló Pepe Ochoa en Sálvese Quien Pueda, habría una tercera persona involucrada en el quiebre: "Habría otra mujer. Pepa estaría con una compañera de trabajo, toda la empresa tiene el dato", afirmó el periodista y en la misma línea siguió: "Martín Pepa es parte de una empresa vinculada al polo y estaría sonseando hace tiempo con una compañera de esa empresa. Entonces cuando Pampita fue para allá, él se la intentó sacar de encima y ella se habría enterado de esta forma", detalló Ochoa. Mientras tanto, Pampita opta por el silencio y se refugia en sus hijos y su trabajo. En contraste, Martín Pepa ya estaría disfrutando de su vida como soltero, según confirmaron fuentes cercanas al empresario.