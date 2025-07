"¿Qué me mandaste?": el escrache a Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Buenos Aires

Mientras la China Suárez se encuentra en Buenos Aires por el cumpleaños de su hija, Rufina Cabré, y ultima detalles antes de mudarse a Turquía, Mauro Icardi estaría aprovechando su tiempo libre fuera de los entrenamientos con el Galatasaray para hacer de las suyas.

Esta vez, una modelo llamada Natasha Rey lo acusó públicamente de haberle enviado un mensaje privado en redes sociales y luego borrarlo. Todo esto ocurrió al mismo tiempo que la ex Casi Ángeles compartía en su cuenta de Instagram una foto con una remera que tenía una frase sugestiva: "DON'T BE JEALOUS" ("No estés celoso/a").

Natasha Rey expuso a Mauro Icardi

La acusación surgió de forma directa y sin filtro en los comentarios de una publicación del propio Icardi. Natasha escribió: " No sé qué me mandaste y lo borraste, yo dije '¿qué? '"

El comentario fue leído por miles de usuarios y rápidamente se viralizó. Aunque el futbolista no respondió públicamente, el escrache ya estaba hecho. Lejos de calmarse, Natasha fue por más y compartió en sus historias una captura de pantalla como prueba del supuesto mensaje.

Natasha Rey expuso una supuesta infidelidad de Icardi pero el futbolista tuvo defensor

Sin embargo, no faltaron quienes salieron en defensa de Mauro. El periodista Facu Ventura apuntó contra la modelo y la acusó de mentir: "Media hora antes de subir la historia del supuesto chat, me había dicho que no llegó a tomarle captura porque Mauro había borrado el mensaje y que no tenía otras pruebas. Hasta que mágicamente apareció ", escribió.

Además, Facu Ventura afirmó que Natasha Rey sería fan de Wanda Nara y que todo habría sido un intento por generar un conflicto entre Mauro Icardi y la China Suárez: "Natasha aclaró que es Team Wanda, me contó que es amiga de L-Gante y me dio a entender que no se banca a la China."