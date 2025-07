La Libertad Avanza intentó operar (de nuevo) a Mengolini, pero los trabajadores del Garrahan la defendieron

En un nuevo capítulo de tensiones entre la gestión libertaria del Hospital Garrahan y los trabajadores de la salud, las autoridades de la institución pediátrica más grande del país denunciaron a la radio Futurock y a la periodista Julia Mengolini tras una radio abierta realizada desde las inmediaciones del hospital.

La transmisión tenía como objetivo visibilizar los reclamos urgentes de médicos y trabajadores, quienes llevan más de un año exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales dignas. Sin embargo, el intento de censura no hizo más que fortalecer el apoyo hacia la periodista -a quien Milei le dedicó 93 retuits con mensajes de odio- y el medio independiente, mientras los trabajadores redoblan su lucha.

Futurock en el Garrahan

El miércoles pasado, en un contexto de paro y movilización masiva hacia Plaza de Mayo, Futurock transmitió desde la puerta del Hospital Garrahan. Sin embargo, las autoridades del hospital, alineadas con el Gobierno libertario, denunciaron la transmisión alegando que el medio no contaba con autorización para operar desde ese lugar. Así las cosas, formalizaron una denuncia contra el medio de comunicación por presuntamente alterar el funcionamiento del centro de salud, a pesar de que la radio abierta se realizó fuera del edificio y en una jornada de protesta.

Para Alejandro Lipcovich, integrante de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Garrahan, esta acción no es más que una estrategia para desviar el foco de los reclamos legítimos de los trabajadores: " El Gobierno busca matar al mensajero ", denunció Lipcovich, quien señaló que este tipo de hostigamiento a los medios y a periodistas independientes forma parte de un plan sistemático impulsado por la administración libertaria.

La respuesta de Futurock

La transmisión frustrada de Futurock tenía como objetivo dar voz a los trabajadores del Garrahan y a las familias que dependen de este hospital público. En esta línea, Lipcovich explicó: "No quieren que se siga difundiendo a los verdaderos protagonistas del Garrahan, que son los trabajadores y no los funcionarios elegidos a dedo, que ganan 6 millones de básico y parasitan el presupuesto público mientras una enfermera, un residente o un becario no llegan al millón de pesos", reflexionó.

El referente sindical también cuestionó duramente el uso político de las redes sociales oficiales del hospital: "Se transformaron tristemente en un aparato de censura y difusión de textos escritos en la Casa Rosada", afirmó haciendo referencia a los retuits que tuvo la publicación de funcionario públicos tales como el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El trolleo hacia Mengolini vino de la mano del oficialista Adorni

Además, destacó que el intento de silenciar a Futurock y a Mengolini es parte de un "hostigamiento brutal" hacia quienes reflejan la realidad del conflicto: "El apriete a la prensa solo puede culminar en un fracaso, porque los medios simplemente están reflejando un conflicto real, que está impulsado por trabajadores y trabajadoras de todas las profesiones, oficios y sectores que hacemos funcionar cotidianamente al hospital", añadió.

Mientras tanto, los reclamos en el Garrahan no cesan: trabajadores exigen una recomposición salarial acorde al proceso inflacionario que hace que pierdan prácticamente la mitad del poder adquisitivo. Además, señalan que las renuncias de médicos que se van — casi 200 en el último año y medio — complican gravemente el funcionamiento diario del hospital.

Marcha de las velas de los residentes del Garrahan

A esto se suma el deterioro de las condiciones laborales: falta de insumos médicos esenciales, problemas de mantenimiento en las instalaciones y una creciente sensación de abandono por parte del Gobierno: "Pretenden distraer la atención respecto de nuestros reclamos urgentes por recomposición salarial, en defensa de condiciones de trabajo adecuadas y contra el vaciamiento en curso del principal hospital pediátrico del país", expresó Lipcovich.