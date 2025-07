Preocupación por Pablo Alarcón: se descompensó al volante y terminó internado

Este martes 22 de julio, el mundo del espectáculo se paralizó por unos minutos ante la noticia de que el actor Pablo Alarcón se descompensó mientras manejaba por la Avenida Córdoba.

La información fue difundida por Laura Ubfal en su sitio web: " Chocó cuatro vehículos estacionados sobre Avenida Córdoba , a la altura de Concepción Arenal, mientras venía manejando", escribió. En un primer momento, se indicó que el actor de 78 años habría sufrido un ACV.

Pablo Alarcón tuvo un accidente vascular transitorio isquémico

Minutos más tarde, Alberto Crescenti, director del SAME, aclaró lo ocurrido: "Tuvo un accidente vascular transitorio isquémico con pérdida de conciencia y chocó con cuatro autos. Fue trasladado al hospital Fernández", precisó.

Alarcón fue atendido en ese hospital, donde permanece internado bajo observación y se le realizaron estudios de rutina. Aunque aún no hay un parte médico oficial, el periodista Nacho Rodríguez compartió un video en redes donde se ve cómo quedó el vehículo tras impactar con los autos estacionados: "Chocó en Palermo. Se descompensó e impactó contra cuatro autos que estaban estacionados", escribió.

Por su parte, el doctor Carlos Damin, director del Hospital Fernández, llevó tranquilidad al confirmar que el actor se encuentra estable y no presenta traumatismos graves: "Le están haciendo estudios. En principio fue un síncope, no un ACV isquémico ", aclaró.

En diálogo con TN, el doctor Roberto Debbag explicó qué es un síncope: "En este caso, él tiene una condición cardiovascular. Entonces, disminuyó la frecuencia cardíaca. Es como si fuera una desconexión de la funcionalidad del corazón".

Cabe recordar que no es la primera vez que el actor atraviesa una situación delicada de salud. En agosto de 2024, participó del programa de Juana Viale luego de haber estado internado 45 días por una neumonía bilateral: "Estoy bárbaro, estupendo. Fue un ida y vuelta. Dije '¿vuelvo o no vuelvo?' pero volví por Juanita ", dijo Alarcón en aquella oportunidad.

"Tuve un accidente, que le puede pasar a cualquiera. Pensaba que era un resfrío, me llevaron al Hospital Tornú, luego al IMAC, y ahí descubrieron que tenía una válvula tapada en el corazón", relató.

Pablo Alarcón

Con tono más dramático, Pablo Alarcón recordó: "Sentía que estaba engripado. Decidieron tratar la neumonía y después me operaron del corazón, me cambiaron una válvula y me hicieron un bypass. Eso demoró tres meses. Me hicieron una operación a corazón abierto. Mis pensamientos eran: '¿me voy a morir o no me voy a morir?'. Después entendí que era una experiencia que tenía que atravesar con los ojos bien abiertos".