Un tiktoker "confesó" lo que había hecho con Wanda Nara y se armó un escándalo: "Touch and go, algo ocasional"

En los últimos días, Wanda Nara dejó en claro que está disfrutando a pleno de su soltería. Sin embargo, sus palabras parecen contradecirse con los indicios que la vinculan a L-Gante en España y con la declaración inesperada de un joven tiktoker.

Desde TikTok, el usuario @ezequielgag habló sobre una foto que la propia conductora subió junto a "él": "Me veo en la obligación de aclararlo porque me están preguntando por la foto que subió Wanda conmigo. O sea, no pasa nada con Wanda", comenzó, y siguió con tono sarcástico: " Tuvimos un affaire , un touch and go , algo ocasional . Ella me presentó a toda su familia, medio que está un poco enganchada conmigo, pero fue algo que nos conocimos en la nieve, un rato y nada más. No va a volver a pasar. Fue algo de una vez nomás".

Wanda Nara llegó a Mallorca

La imagen en cuestión muestra a Wanda posando con el instructor de esquí de sus hijos, dueño del centro Cerro Bayo. Pero todo lo que dijo el joven fue parte de una parodia para volverse viral, tal como aclaró en los hashtags del video: "#parodia" y "#humor". Incluso bromeó en los comentarios: " También quiero aclarar que nunca salí con Angelina Jolie ".

Pese a que dejó en claro que se trataba de un contenido humorístico y que solo usó su parecido con el empresario, muchos usuarios no entendieron la ironía y lo criticaron duramente: "Un verdadero hombre no hace este tipo de comentarios hacia una mujer"; "Si sos hombrecito, solo decí que no pasó nada y ya. El resto está de más"; o "Pero mirá si Wanda va a mirar a este coso".

Por suerte, también hubo quienes entendieron el chiste y salieron a defenderlo: "Es ironía, gente", o "Te subieron a Twitter como si fueras el tipo de la foto con Wanda y las fans de la Tati (China Suárez) la bardearon", le escribió una usuaria en referencia a un reciente tuit de LAM. Ante eso, el tiktoker reaccionó con humor: "LPM, tengo que empezar a laburar mejor la ironía".

Mientras tanto, Wanda está en Mallorca y, aunque comparte algunos detalles de su viaje en sus historias de Instagram, fue Maxi "el Brother" —mánager y amigo inseparable de L-Gante— quien la deschavó: publicó una grabación que encendió las alarmas entre los fans. En el video, se ve al cantante riéndose junto a la Bad Bitch, relajados y cómplices.

Y eso no fue todo. Fiel a su estilo, Wanda Nara subió un video en blanco y negro mostrando una pileta. La toma fue breve, pero los seguidores atentos no tardaron en reconocer el escenario: era el mismo lugar que L-Gante había mostrado horas antes.