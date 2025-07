Milei gasta 700 euros por cada traje Hugo Boss que viste: los detalles íntimos que lo dejan expuesto

Mantener un perfil bajo no parece estar en el ADN del señor presidente Javier Milei, quien da la impresión de haber confundido la Casa Rosada con un estudio de televisión. Y es que si algo quedó claro estos años desde que asumió es que ama las cámaras. En este contexto, Roberto Piazza reveló detalles íntimos sobre el look cada vez más pulido del presidente.

Lejos quedó aquel Milei desalineado, de pelos rebeldes y camperas de cuero con olor a rock. Hoy, el líder libertario sorprende con tapados de paño y trajes impecables. Pero, atención, el mérito no es suyo: detrás de cada outfit está la mirada atenta del diseñador de alta costura.

Milei dejó la campera de cuero por un look más arreglado

En diálogo con Revista Gente, Piazza no se guardó nada: "Está fachero ahora, ¿viste? ¡Hasta se cortó las patillas!", dijo entre risas. Y agregó: "Lo guío. De hecho, hace un ratito me llamó porque le comenté que salió brutal en una foto que me mandó. ¡Está bárbaro! Adelgazó unos dos o tres kilos, empezó a usar cremas, se cortó un poco el pelo... ".

El primer consejo que el modista le dio a Milei fue, justamente, dermatológico: "En el primer encuentro que tuve le llevé unas cremas Just de regalo porque él tiene algunos problemas de piel, de sequedad y demás, y no le da bola al tema. Mientras que yo uso cremas para el cuerpo, la cara, los ojos, las bolsas, los pies, las piernas... bueno, ¡para todo! Desde entonces a cada rato le aconsejo que las use".

Milei estaría gastando unos 700 euros para vestirse "mejor"

Aunque el presidente asegura que la moda no le interesa, parece seguir religiosamente los consejos de Piazza y ahora se viste con la reconocida marca Hugo Boss. En la tienda oficial, un saco ronda los 500 euros, y el pantalón, unos 200 . "No uses más camisas oscuras ni nada de eso. Usá camisa blanca y corbata de color, y volá esas camperas de cuero horribles que tenés, tipo sindicalista. Le rogué que no se las ponga más porque quedan feas", contó el diseñador, sin filtros.

Piazza aconseja a los hermanos Milei con sus looks pero a Karina no le interesa cambiar su estilo

Pero Piazza no se limita sólo a asesorar al jefe de Estado; y es que también intenta transformar el estilo de la hermana, Karina Milei: "Ahora le estoy arreglando unos trajes porque adelgazó y está bárbara, pero quisiera tratar de agarrarla para cambiarle la imagen, que se ponga más femenina y use más vestidos y no tantos pantalones. Porque personalmente, vos la ves y decís: '¡Qué bella mujer!', pero no se maquilla, tiene el pelo así... y queda un estilo extraño ".

Con su sinceridad habitual, Roberto Piazza reconoció que el desafío más grande es "La Jefa": "Creo que va a ser más difícil cambiarla porque es mujer... ¡y las mujeres son más difíciles! Con él es más fácil porque de a poco me hace caso", cerró.