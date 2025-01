Bozal legal para Wanda Nara: no podrá mencionar a los hijos de "La China" Suárez ni compartir fotos

Un nuevo capítulo de la disputa y el escandaloso divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi se escribió en las últimas horas, luego de que la Justicia le pusiera un bozal legal a la conductora en relación a la mención y la exposición de imágenes de los hijos de la actriz Eugenia "La China" Suárez, nueva pareja del futbolista del Galatasaray turco. La semana pasada, un escándalo había estallado luego de que la empresaria mandara a cambiarle los pañales del niño más pequeño de la familia a su ex.

"En los términos del artículo 196 del Código Penal, Civil y Comercial de la Nación, ordenar a la señora Wanda Solange Nara la prohibición de exhibir, divulgar, difundir imágenes, datos, informaciones, referencias por sí o por interpósita persona a través de cualquier medio (televisivo, radiofónico, plataformas de Instagram, X, Facebook y/o cualquier otra plataforma virtual) y de mencionar en forma figurada o de cualquier otra forma, (ejemplo apodos, iniciales) con referencia a los niñas Rufina Cabré Suárez, Magnolia Vicuña Suárez y el niño Amancio Vicuña Suárez", establece la resolución del Juzgado de Familia de turno.

La resolución judicial que implicó un bozal legal para Wanda Nara en relación a los hijos de Eugenia "La China" Suárez.

La medida judicial fue por pedido expreso de la actriz, quien tomó cartas en el asunto a partir del escándalo que se desató la semana anterior y que puso el nombre de su hijo menor en los medios, en un ataque contra Icardi. La Justicia se hizo cargo con celeridad del tema, al punto de que se habilitó a que sea tratado durante la feria judicial, por el peligro que acarrean este tipo de situaciones en lo emocional para los menores de edad.

"Las razones de urgencia que determinan la habilitación de la feria judicial son solamente aquellas que entrañan para los litigantes un riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se requiere protección jurisdiccional", establece la Justicia entre los vistos y considerandos de la resolución. Además establece que la medida es de carácter de excepcional y "sólo procede cuando la demora puede tornar ineficaz una diligencia u originar perjuicios que sean irreparables".

Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez enamorados y acaramelados.

"¿Qué problema tenés, si es en nuestra casa? La tuya la tenés llena de pendejos, nosotros tenemos animales. Pendejos ajenos, ridículo, y no podés atender a tu hija el día de su cumpleaños. Es una vergüenza", fueron algunas de las palabras del audio de Nara que se viralizaron la semana pasada. "Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante. No da porque no son bienvenidas en mi casa. Me parece que te tenés que ubicar", siguió allí.

"Metiste a una pendeja a su habitación, ¿y le decís que la salude por el cumpleaños? ¿Vos que te pensás que son estas boludas para mis hijas? No son nada ni nunca van a ser nada. Te cases, tengas hijos. Para las nenas van ser las hijas de la prostituta que arruinó su familia, entonces nunca le van a dar pelota. Es lo que vos no entendés", continuó en otro momento de la viralización.