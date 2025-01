Mauro Icardi y la China Suárez: romance, presentación oficial y un regreso con sabor a nostalgia

Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez dieron un paso clave en su relación y agregaron un nuevo capítulo en el escándalo que sacude al mundo del espectáculo. El delantero del Galatasaray no solo oficializó su noviazgo con la actriz, sino que la llevó a su Rosario natal para conocer a su familia, con quien mantuvo un prolongado distanciamiento a causa de su fallido matrimonio con Wanda Nara. Con la separación en curso y este nuevo romance afirmándose día a día, el viaje no solo selló el compromiso de la pareja, sino que también reabrió viejas heridas y despertó el interés por la historia familiar del futbolista.

La foto familiar de Mauro y La China

El tour de Icardi y la China por Rosario incluyó dos paradas obligatorias: el Monumento Nacional a la Bandera y el Club Infantil Sarratea, donde el goleador comenzó a patear la pelota cuando apenas tenía cinco años. Con una sonrisa radiante y un look casual que dejó huella en redes, la actriz posó en cada punto emblemático, mientras el futbolista compartía postales con aire nostálgico. "Volviendo al pasado", escribió junto a la imagen de la pared del club que lo vio nacer en el fútbol. Pero lo más impactante del viaje no fue solo la recorrida por los lugares icónicos de su infancia, sino el esperado reencuentro con su familia.

Mauro se reencontró con su familia

Según se supo, el futbolista arrastraba desde hace años un fuerte distanciamiento con su entorno más cercano, marcado por heridas no cicatrizadas derivadas de la separación de sus padres y otras diferencias familiares originadas tras su romance con Wanda. Este fin de semana, sin embargo, Icardi decidió dar vuelta la página y reabrir las puertas de su corazón, y lo hizo de la mano de la China, quien se convirtió en testigo y protagonista del reencuentro. Uno de los momentos más tiernos del viaje quedó registrado en una fotografía junto a Nicole, sobrina del delantero. En la imagen, Mauro aparece abrazando con afecto a la joven, quien luce una gran sonrisa.

La China junto a la sobrina de Icardi

Pero el retrato que más llamó la atención fue el de la China junto a la sobrina del futbolista, donde ambas posaron abrazadas y relajadas, dejando en claro que la actriz encajó perfectamente en el círculo íntimo del jugador. El clan Icardi es numeroso. Mauro tiene un total de siete hermanos: los mellizos Alessandro y Martina, hijos de su madre Analía Rivero con su pareja Emiliano Hernández, junto a quienes se estableció en las Islas Canarias tras su separación. También están Ivana, quien ganó notoriedad en los medios tras su paso por "Gran Hermano", y Guido, un reconocido tatuador de Rosario.

Por parte de su padre, Juan Carlos Icardi, el futbolista tiene tres medios hermanos: Juan Jesús, Aldana y Franco. La relación entre Mauro y su padre había sido un misterio hasta hace poco. En noviembre, Juan Carlos confesó en una entrevista con Intrusos que no tenía contacto con su hijo. "No sé, estos días no tengo relación con él", aseguró, aunque dejó en claro su intención de reconstruir el vínculo. "Las puertas de mi casa están abiertas para todos, para toda mi familia", señaló, marcando un gesto de acercamiento que podría haber influido en la reciente visita del delantero a Rosario para fortalecer el vínculo con su familia.

La China visitó Rosario junto a Icardi

Mientras Mauro reconstruye lazos familiares y disfruta su presente sentimental con la China, su ex esposa, Wanda Nara, sigue siendo parte de su historia. La conductora y empresaria se encuentra en pleno proceso de divorcio con el futbolista y, según se supo, mantenía una relación más fluida con el padre de Mauro de lo que se creía. Este viaje a Rosario simboliza un nuevo comienzo para Icardi. Más allá del revuelo mediático, la visita a su tierra natal marcó un antes y un después en su historia familiar y amorosa. Con una China Suárez que parece haber conquistado no solo su corazón sino también el de su entorno, el delantero del Galatasaray sigue apostando por una nueva etapa en su vida, dejando atrás el pasado -y la vida que supo construir con la conductora. y abrazando con fuerza su presente.