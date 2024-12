Britney Spears preocupó a sus seguidos a partir de algunas extrañas declaraciones: "Tengo 5 años y voy al kinder"

La vida de Britney Spears, que ha estado bajo el escrutinio público durante décadas, sigue generando inquietud entre sus seguidores, sobre todo tras la publicación de una serie de videos en sus redes sociales donde la cantante hace declaraciones desconcertantes y muestra comportamientos inusuales. En los últimos días, Spears utilizó su cuenta de Instagram para hablar de su cumpleaños, su relación con los paparazzi y su llamativa decisión de mudarse a México. Sin embargo, las declaraciones, lejos de aclarar la situación, encendieron las alarmas sobre su estado emocional y mental, generando gran preocupación y cierto temor.

El lunes, la artista cumplió oficialmente 43 años, pero en un video afirmó que tenía 5 años. "Cumplo cinco años y tengo que ir al jardín de infantes mañana", dijo con tono infantil. En la misma publicación, mostró un pastel de cumpleaños que le regaló una amiga, cubierto con lo que describió como "fresas bebé", y agregó: "Es muy, muy lindo". Además, la cantante explicó que su decisión de mudarse a México estuvo motivada por el trato cruel que recibe de los paparazzi.

Puntualmente se refirió a unas fotos recientes de ella subiendo a un avión en Los Ángeles, donde afirmó que las imágenes la mostraban con una "máscara blanca de Jason", en alusión al villano de las películas de Viernes 13. "Ni siquiera se parece a mí", expresó, visiblemente afectada. Los videos no solo mostraron a una Britney dolida por el constante acecho mediático, sino también una aparente desconexión con la realidad. "Realmente hiere mis sentimientos", confesó sobre las fotos.

Mientras tanto, el anuncio de que cumplía cinco años generó confusión entre sus seguidores, quienes cuestionan si estas declaraciones son una broma, una metáfora, simple ironía o un reflejo de su estado mental actual. La cantante también reiteró que su mudanza a México se debía a la necesidad de escapar de la presión mediática y reconstruir su vida lejos de los paparazzi. Cabe destacar que el mismo día que Spears compartió los videos, se confirmó oficialmente su divorcio de Sam Asghari.

Britney se casó consigo misma

La cantante y el actor estuvieron casadas apenas 13 meses. Aunque el proceso se resolvió de manera amistosa y sin disputas legales, el final de esta relación sumó otra capa de complejidad a la vida de la artista. En su libro de memorias, The Woman in Me, publicado recientemente, Britney describe su experiencia bajo la tutela legal que controló su vida durante más de 13 años. En sus páginas, narra cómo se sintió "infantilizada" y reducida a una versión robótica de sí misma. Ahora, en libertad, Britney parece estar luchando por encontrar estabilidad mientras enfrenta los desafíos de una vida que desde hace varias décadas está en el centro de atención.

Estos últimos nuevos videos se suman a una serie de publicaciones recientes que generaron preocupación. En octubre, Spears sorprendió al anunciar en Instagram que se había "casado consigo misma", mostrando un vestido de novia blanco y un velo. A pesar de que algunos lo interpretaron como un gesto simbólico de amor propio, otros lo vieron como otro síntoma de los problemas emocionales que la cantante enfrenta.

Desde que recuperó el control de su vida en 2021, tras el fin de la tutela que gestionó su padre, la salud mental de Britney se convirtió en un tema de debate constante. Si bien la cantante muestra momentos de alegría y libertad, sus publicaciones también revelan episodios de confusión y vulnerabilidad que preocupan a sus fans. Si bien celebra su independencia, el escrutinio público sigue siendo implacable, y los seguidores se debaten entre apoyarla y pedirle que busque ayuda profesional.