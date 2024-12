Garfunkel vs. Vanucci: "Ella tiene tendencia a hematomas y lo usa para fingir que hay violencia"

El conflicto entre Matías Garfunkel y su ex pareja, Victoria Vanucci, escaló dramáticamente este fin de semana, convirtiéndose en una batalla pública de acusaciones de violencia, problemas de salud mental y tensiones familiares. En medio del escándalo, Juan Garfunkel, hijo mayor del empresario, salió en defensa de su padre y lanzó duras declaraciones contra la modelo y actual chef. En una mensaje enviado al periodista Diego Esteves, el joven arremetió contra Vanucci y respaldó las acusaciones de su padre. "La realidad es que esta mujer no está muy bien de la cabeza, pero cualquier persona con dos dedos de frente se debería dar cuenta de eso", lanzó.

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci en su casamiento en 2012.

En su relato, Juan aseguró haber presenciado episodios de violencia protagonizados por la modelo cuando tenía 14 años. "Vi con mis propios ojos cómo en Los Ángeles le rompió una costilla a mi papá. Siempre tuvo historias de violencia, hasta en su pareja anterior. ¿Por qué mi viejo se la bancó tanto tiempo? No tengo respuesta. ¿Será porque le dejó todo? Si no es eso, es un misterio", afirmó. También acusó a Vanucci de manipulación y autolesiones para aparentar ser víctima de violencia de género: "Ella tiene tendencia a hematomas, que le salen por nada, y lo usa para fingir que hay violencia, cuando en realidad se autolastima para grabarlo alterado a mi papá".

En la carta abierta que le envió al periodista de A la tarde, Juan sostiene que la ex modelo "siempre fue una persona con tendencia demencial, capaz de hacer cualquier cosa". "De mi papá no tengo ningún recuerdo de violencia. Jamás. Nunca cerca a la violencia. Sí pueden haber habido discusiones, pero ninguna con violencia física. Los chicos lo adoran. Mi papá no está al 100% pero si lo estuviera, no se encontraría en esta situación claramente", defendió el hijo al empresario y agregó: "Los mismos hijos le tienen miedo a ella. Y yo, siendo el único de los hijos de Matías que le dio lugar, mirá cómo se comporta conmigo".

Por su parte, Victoria expuso un panorama sombrío de la convivencia con Garfunkel. En una entrevista televisiva, aseguró haber sufrido violencia física, verbal y psicológica durante su relación. Entre las denuncias más graves, señaló que el empresario tenía comportamientos amenazantes, como guardar una bala en su mesa de luz "dedicada" a su ex esposa, y que sus hijos fueron testigos de episodios traumáticos. "Mis hijos han tenido que escuchar que su padre decía que se iba a suicidar. Es un hombre enfermo y mi prioridad son ellos", declaró. A su vez, relató un incidente en el que destruyó drogas que Matías tenía escondidas, lo que habría desatado un episodio de violencia.

Victoria Vanucci se separó hace dos años de Garfunkel.

Siempre de acuerdo con Vanucci, Garfunkel padece trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo-compulsivo, diagnósticos que, según ella, agravan la situación. "Necesita internación urgente. Es un peligro para mí y para nuestros hijos", remarcó. El conflicto entre ambos derivó en la detención momentánea de Garfunkel este fin de semana, acusado de violencia de género. Aunque recuperó la libertad, la justicia le impuso una orden de restricción perimetral que lo mantiene alejado de ella y sus hijos. En tanto, la jueza a cargo del caso ordenó pericias psicológicas adicionales para evaluar el estado mental del empresario.

Por otro lado, Vanucci presentó videos que muestran a Garfunkel en estados de alteración emocional, golpeando puertas y gritando insultos mientras los hijos lloran desconsolados. El escándalo también se trasladó a las redes sociales, donde él negó las acusaciones de Vanucci y lanzó nuevas acusaciones contra ella. "Yo seré bipolar, pero jamás le levanté la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo", escribió en un tuit. Asimismo, acusó a la modelo de maltratar a sus hijos y aseguró que sus denuncias son falsas: "Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Todo su ser es una gran mentira".