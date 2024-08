CA7RIEL, sobre el apasionado beso con Wanda: "Me levanté con amenazas de muerte de turcos"

El fin de semana, el Movistar Arena se vistió de gala y recibió a una verdadera multitud que se acercó para disfrutar del espectáculo de CA7RIEL y Paco Amoroso, dos de las figuras más destacadas del rap argentino. El show, para colmo, contó también con las presentaciones de Lali Espósito y Wanda Nara, las cuales hicieron enloquecer a los fanáticos, sobre todo después del apasionado beso que la conductora Bake Off Famosos le dio a CA7RIEL arriba del escenario. Resulta que la mediática debutó en Villa Crespo con su icónico tema musical Bad Bitch y, en plena euforia, terminó a los besos con todos al mejor estilo Chape Tour de Lali.

Tras el show, CA7RIEL decidió compartir dicha experiencia con sus seguidores a través de las redes sociales y reveló que recibió amenazas de muerte, presuntamente de fanáticos turcos de Mauro Icardi, que se desempeña como delantero del Galatasaray, por haber besado a la empresaria y cantante. "Te matamos. Somos los mejores fans del mundo y Mauro el mejor jugador de Turquía. Sos un hijo de p... ¿Besaste a Wanda? Yo creo que querés estar muerto, p... madre", rezaba una de las advertencias que recibió el músico en inglés. A pesar de todo, CA7RIEL se tomó la situación con humor y se mostró agradecido por el éxito que tuvo el evento.

La amenaza que recibió el músico

La participación de Wanda fue uno de los puntos más altos de la noche. Vestida con un catsuit negro y grandes gafas de sol, hizo una entrada impactante y desató la euforia del público al interpretar Bad Bitch, su primer éxito musical. Su actuación, acompañada por los raperos, culminó con el beso que se convirtió en el momento más comentado del show¿,. tanto en el Movistar Arena como en las redes sociales. "¿Qué car... pasó ayer? Recién estaba por subir un dump de fotos y videos, y no me da el cerebro, tengo el IQ de un hámster. Ayer se abrió un agujero en el show, salieron Lali y Wanda... me levanté con amenazas de muerte de turcos hoy", contó CA7RIEL.

Y, de forma irónica, sumó: "Debe ser alguien muy importante". En su cuenta de Instagram, el cantante habló sobre cómo siguió su noche luego de cerrar el show: "Así que, loco, por Dios, después terminamos en un after, como el mejor de los cumpleañitos, intercambiando caramelitos, ¿qué pasó ahí? Una confusión. Iba a subir un montón de cosas y ahora no lo voy a hacer, porque me lo merezco. Y de paso, les mando una amenacita que me gustó, ¿amenaza de muerte? Dios".

Luego, mostró una captura de pantalla de uno de los mensajes que recibió, tomándose la situación con humor. Sacándole el foco a las amenazas, Ca7riel se mostró agradecido ante las repercusiones que tuvo su show en la arena de Villa Crespo: "No hay nada más gratificante que levantar la copa con los pibes, con mis amigos, con mi equipo. Muchas gracias por ir y hacer ese lío". Por su parte, Wanda le agradeció públicamente a CA7RIEL y Paco Amoroso por la oportunidad.

El posteo de Wanda

En un extenso posteo, la mediática sentenció: "Random de una noche inolvidable, donde el talento y la generosidad de dos artista que van a ser mis nuevos amigos para siempre dio cátedra. Ellos dieron un show épico en Buenos Aires y tuve la fortuna de acompañarlos. Gracias por amar a esta Badbitch desde antes de conocerla y desde ahora para siempre. Recuerdos imborrables de una noche épica. Los amo, CA7RIEL y Paco Amoroso. Gracias por ser tan generosa conmigo siempre Lali Espósito. Y que puedo decir de mi equipo que siempre da lo máximo y me acompaña en cada locura", escribió Wanda junto a una postal de la velada musical.