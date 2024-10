Adorni admitió la razón por la que sufre "hace 40 años" y confesó: "Me anoté al casting de Gran Hermano"

Yuyito González a Manuel Adorni, vocero presidencial en su programa de televisión. La novia del presidente Javier Milei conduce un ciclo televisivo donde expone algunas verdades sobre el gobierno de La Libertad Avanza y deja en evidencia el estilo de vida libertario.

Sorprendió que por primera vez se dio un dato sobre la intimidad de "El Jefe", como le llaman en el entorno más cercano a la hermana de Javier Milei. Sin sonrojarse, Adorni contó que se alimenta a base de juguitos y barras de cereal, algo que haría la mismísima Karina Milei.

Adorni visitó a Yuyito

"Es una dieta para entrar en cetosis, a base de proteínas", dijo y contó: " Barritas de cereal con unos jugos, te morís de hambre . Todas las dietas que existen yo las hice. Esta es muy sacrificada, pero da resultado".

Sobre esos resultados, el vocero presidencial confesó: "En un mes bajé 10 kilos. Karina la hace al extremo, yo no tanto, pero en la semana paso hambre. Tengo una tendencia a engordar, así que hace 40 años estoy a dieta, sufro hace 40 años ", dijo acongojado.

Karina Milei

Lo que nadie se imaginaría nunca es que el mismísimo Adorni estuviera tan perdido en la vida. Es que contó que quería ser famoso y por eso se inscribió al reality de la casa más famosa del país: "(Me anoté) al casting del primer Gran Hermano, año 2000. No tenía nada para hacer, tenía 18 años, era un inconsciente total, en la segunda instancia abandoné porque me di cuenta que era un delirio. No sé qué quería ", confesó.

Además, contó cómo conoció a Milei: sobre eso expuso que se cruzó con él en pasillos de la televisión y vio que "tenían mucho en común". Y, sobre su carrera explicó: "Soy el mismo que fui siempre, la diferencia es que el año pasado tomé la decisión de sumarme a ideas por las que venía luchando hace tiempo".

No así fue lo que contó sobre el Jefe de Estado: "Javier era una persona distinta, era el único personaje nuevo que conocía que sabía de lo que estaba hablando. Íbamos a la tele a defender los ideales de libertad y a destruir el discurso progre, de la izquierda, que consideramos que era el gran cáncer de la Argentina", contó no sin desprestigiar a los partidos opositores.

Sobre su carrera, Adorni parece seguir perdido: " No me siento político , ni quiero serlo, estoy feliz donde estoy defendiendo al Presidente donde lo hago", dijo y confesó: " No soy periodista , siempre fui analista económico. Encontré mi lugar en los medios de comunicación".

Adorni en lo de Yuyito

Claro que también le tiró un par de palitos a Lali Espósito que le dedicó la canción "Fanático" al líder de las Fuerzas del Cielo; sobre esto, apuntó: "No vi el video. 'Que tristeza, que pena', ¿cómo decía Lali?", dijo y siguió: "Lo más gracioso es que está grabado en un depósito, pero después no entendí nada", confesó.

Además definió: "Me divierto mucho. Creo que hay que bajar el dramatismo. No es de mi generación, es un estilo de música que yo aborrezco. Entiendo que tiene millones de fanáticos, que es una artista de primera línea y que pueda tener sus propias opiniones. Y me parece que el debate que se arma está bueno debatirlo, si en algún momento recibiste fondos públicos está bien que se muestre y si tenés preferencia por mostrar algunos casos de violencia de género y no mostrar otros, también está bueno mostrarlo y nadie se tiene que sentir ofendido por eso. Que cada uno sea libre y que haga lo que quiera. Imagínate lo que me puede preocupar a mí un video de Lali Espósito", explicó Manuel Adorni.