Caro Domenech, la ex Cris Morena que sueña con triunfar de la mano de Fer Dente

Caro Domenech es una actriz en ascenso. La ex "Aliados" supo ser la protagonista del musical "Desprincesada" y hoy le toca interpretar a Heather Chandler, el personaje principal de la obra que dirige Fernando Dente en el teatro Broadway: "Heathers". Este musical lleva en cartelera desde el pasado sábado 1 de julio, fecha de su estreno, y desde entonces inundó la avenida Corrientes de chicos "lookeados" como los personajes de esta obra inspirada en la icónica película de Winona Ryder y Christian Slater.

Se dio cuenta de que quería ser actriz fue cuando vio a su mamá en un escenario.

La posibilidad a Caro -que meses atrás había hecho el casting y también audicionó para Rent- le llegó cuando Sofía Morandi dio un paso al costado para encarar otro proyecto. "El villano, para un actor, no sé si es más desafiante. Sí, todos los personajes son un desafío, eso cien por cien. O por lo menos así me gusta a mí tomármelo. Buscarle qué es lo que le puedo sumar a ese personaje o qué cosita mía le puedo agregar", le cuenta la actriz a BigBang.

Y es que de cara a esta gran oportunidad, a Caro le toca hacer de la "chica mala", lo que representa todo "un desafío" para ella, aunque aclara: "Lo que sí me parece interesante es que mi vieja, desde chiquita, siempre me decía que el malo no es malo por ser malo. Algo le tuvo que haber pasado. Entonces, tal vez, aunque no se cuente en la historia el por qué esa persona es mala, me gusta a mí crear mi propio trasfondo como para tener un crecimiento sobre eso".

Para ser claros, a Caro no le gusta interpretar a un "villano" simplemente bajo la premisa de que es malo, sino que busca darle un trasfondo o historia de vida que explique porque su personaje se tornó "malvado". "No quiero que sea malo simplemente porque es malo y porque así está escrito", explicó y agregó: "Me divierte mucho el personaje que me toca interpretar. Es increíble". Vale destacar que la última función de Heathers este año será el 21 de diciembre a las 18 horas en el teatro Broadway.

Caro Domenech durante los ensayos de Heathers

Recordemos que la joven actriz debutó en 2013 de la mano de Cris Morena, cuando fue convocada para Aliados, la ficción protagonizada por Oriana Sabatini y Peter Lanzani." La escuela de Cris Morena influyó muchísimo en mi vida. Básicamente me abrió las puertas al mundo artístico y también me enseñó muchísimo. La escuela de Cris me parece que es la mejor que he tenido yo. Y en cada proyecto nuevo al que me sumo, siempre está todo lo que aprendí y todo lo que me dio la escuela de Cris", detalló.

De la productora y cazatalentos, Caro contó que le enseñó "desde actuación" a "saber cómo manejarse frente a una cámara". "Hasta el compromiso con los compañeros de saberse las líneas, hasta el compromiso con los que están fuera de cámara, saludar uno por uno y saberte los nombres de todos", agregó. Fue a los 12 años cuando Domenech debutó en Aliados de la mano de Cris Morena, luego de darse cuenta de que quería ser actriz fue cuando vio a su mamá en un escenario.

Hoy, con un futuro prometedor, brilla en el teatro." Los desafíos a los que se presenta, para mí, un actor cuando está en el escenario es obviamente la respuesta inmediata del público. Uno tiene que también entender los tiempos del público, el aplauso, por más que son cosas que están buenísimas, uno cuando ensaya no sé si toma tan en cuenta en qué momento van a aplaudir o en qué momento tal vez se va a reír el público, o cómo van a reaccionar", explicó.

Caro Domenech, una actriz en ascenso

Y sobre los desafíos que un actor enfrenta al subirse a las tablas, concluyó: "La respuesta inmediata es lo más lindo que tiene el teatro. Y después, bueno, obviamente todo lo que sería los nervios, la ansiedad, la adrenalina del momento, que no se sobrepase la adrenalina y que sea algo controlado, que uno pueda estar también enfocado y concentrado en uno, disfrutando del momento y el desafío más grande es ese, aprovecharlo, sacarle el jugo al momento y que no se te vaya de las manos".