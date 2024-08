Cata explotó por la traición de Nico a Flor e insultó a Ubfal por defender a Lucía: "Vieja forra"

Casi como si existiera una abstinencia de cámaras y atención, un grupo de ex integrantes de la última edición de Gran Hermano protagonizó el escándalo público del fin de semana. Según trascendió, hubo algo entre la salteña Lucía Maidana y Nicolás Grosman, quien se encontraba en pareja con Florencia Regidor desde que se conocieron en la casa más famosa del país. La que se prendió con todo a la discusión fue Catalina Gorostidi, quien utilizó sus redes sociales para hacerlo y hasta se cruzó con su archienemiga: Laura Ubfal.

"Gente de mierda. Mala gente. Malas minas. ¡Ojalá la gente empiece a darse cuenta a quién sigue! ¿Yo? Siempre del lado de la gente buena", escribió la médica pediatra en una de sus primeras publicaciones en X (ex Twitter) sobre el conflicto a partir de la infidelidad que ocurrió, y en un posteo en donde la palabra "gente" se repitió más veces que los insultos que soltó.

Luego continuó y puso el eje en atacar a la mujer, quien entró al reality en pareja con otra mujer, pero que tuvo este desliz con el chico de Ramos Mejía. "Claramente que cuando un hombre es infiel la culpa la tiene él. Pero cuando la persona involucrada quiere quedar bien con todo el mundo y se recontra caga en una persona que llamo 'amiga'. Yo la defendí hasta último momento. Basta. Nicolás sin palabras. ¡Pero códigos, compañeras!", pidió.

Tras este tuit fue que lanzó otro con improperios hacia la periodista de espectáculos. "No puede haber reglas. Yo leí lo que escribió Flor. Y puso infidelidad. A los 21, 22 años no hay infidelidad", lanzó Ubfal en el video que compartió Gorostidi. "Sí, Laura. Hay", le respondieron sus compañeros. "No, chicos. No hay", insistió. Una de las últimas expresiones que tuvo Cata con su amiga, la ya ex de Nicolás, fue cuando subió un video de ella al ingresar por primera vez al reality. Allí fue la médica pediatra quien la recibió y le mostró toda la casa. "Flor estamos con vos", aseguró. La frases "desde el primer día juntas", estaba en el posteo que compartió.

Quien no anduvo con vueltas fue la mismísima Regidor. La joven de Lomas de Zamora, si bien se tomó su tiempo para confirmar los rumores, no tardó mucho en salir a tuitear al respecto. "Paso por acá a decir que estoy bien. No es ninguna campaña de marketing ni todas las especulaciones que sacan. Todo en la vida vuelve. Los quiero", escribió Florencia. A ese posteo también respondió Gorostidi: "¡Gente pelotuda tiene que pensar que es marketing amiga! ¡Te amamos! Y en todas con vos, siempre. Gente de mierda... sólo le vuelve mierda".

Párrafo aparte merece Federico "Manzana" Farías, el cantante que fue parte del reality y que hoy tiene una cuenta de X similar al de un periodista de espectáculos con experiencia en el rubro. Él fue quien tiró la bomba de la infidelidad, en una serie de tres tuits en los que dio una cátedra de manejo de masas. "¿Están listos para recibir la noticia tan lamentable? 2000 fav y la largo", postuló primero el tucumano. Luego, cuando llegó al objetivo, narró: "Gente, es lamentable lo que tengo que contarles, pero Lucía se chapó a Nico en Uruguay. Antes que ella llegue allá pasó el acontecimiento. Lamentable de ambas partes. ¿Qué opinan los 'florico'?", preguntó en relación a quienes celebraban el "shippeo" entre ambos.

No sólo eso. Luego de esos tuits subió otro propio en el que, el 22 de julio, sospecha de la salteña y Grosman. "Creo que Luchi se lo quiere comer a Nico, sabiendo que está de novio con Flor. ¿Opiniones? Díganme si me equivoco", pidió en ese entonces. Esta vez, respondió al posteó y escribió: "Al final, fuente confiable no se equivoca. Ya saben a quién seguir".