Juliana "Furia" Scaglione amenazó con carta documento: "¿Esto sabés por qué pasa?"

Luego de poner fin a su contrato con Telefe, Juliana "Furia" Scaglione jura que los demás canales de televisión facturan gracias a su existencia. Por lo que actualmente se niega a "dar de comer", según sus propias palabras, a los medios. Es así, que en sus últimas entrevistas aseguró que tomara acciones legales contra los periodistas que la nombren y difamen.

En la cuenta oficial de X de LAM, se compartió un video donde la ex hermanita dejó al descubierto sus aires de grandeza y explicó por qué no quiere dar notas: "Si me siguen hostigando van a ver acciones legales", comenzó advirtiendo. La joven confesó que no tiene problemas en mandar carta documento o poner bozal legal a todos aquellos que la critican. Esto se convirtió en su amenaza mas recurrente en el último tiempo: "¿Esto sabes por qué pasa?", retrucó al programa Nuevas Tardes.

Juliana "Furia" Scaglione rompe el silencio

Días atrás, la doble de riesgo se convirtió en tendencia en redes sociales y fue nombrada por múltiples programas debido a su escandalosa reacción ante los periodistas en Uruguay, donde asistió a la "Cena de Famosos", un evento benéfico en el que estuvieron presentes diversas figuras públicas de aquel país como argentinas.

El malestar de Juliana "Furia" Scaglione viene desde que perdió el puesto de ganadora en Gran Hermano, quedándose a seis lugares de la final. Aún peor fue su enojo cuando quien apagó las luces fue Bautista Mascia, a quien ella denominó "caracol" por su falta de estrategias en el juego. Según su versión, la producción le robó su premio y le prohibió hablar de fraude: "La tele necesita de algún ruido o algo para generar rating y, ¿qué pasa?" Hace siete meses comen de mí", relató enojada.