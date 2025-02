Chistes crueles y recuerdos para no olvidar: Así reaccionaron las redes sociales a los 98 años de Mirtha Legrand

El pasado domingo 23 de febrero, la farándula estuvo de festejo por el cumpleaños número 98 de Mirtha Legrand. La casa de su hija, Marcela Tinayre, fue el lugar elegido para brindar por un año más de vida, debido a las comodidades de la propiedad para albergar a los 55 invitados.

Entre los invitados que llegaron a la casa de la hija de la conductora y que posaron para la cámara de los medios que allí se encontraban, se destacan algunas figuras como Pablo Codevilla, Martín Cabrales, Claudio Cosano, Gabriel Oliveri, Nacho y Juana Viale, y Yago Lange, entre muchos otros: "Es un día muy feliz", dijo la cumpleañera cuando decidió ingresar a la vivienda a pie, y contó que decidió pasarlo en la casa de su hija porque el año pasado "estaban muy ajustados" en su departamento. Asimismo, aseguró que su mayor deseo es "tener salud" y llevó tranquilidad a su público al asegurar que "está muy bien".

"Es un día muy feliz", fueron las palabras de Mirtha Legrand al llegar a su festejo de cumpleaños

A través de sus plataformas digitales, Legrand eligió un vestido de cristales en color plata y con bordados florales del diseñador Claudio Cosano . "Este es el look que elegí, con un vestido de Cosano. ¿Les gusta? Gracias por todo el cariño de siempre. ¡Nos vemos en la fiesta!", cerró en Instagram. Acompañó su atuendo con brillantes joyas y las uñas color rojo que rompían con el estilo monocromático.

Cada año, el cumpleaños de Mirtha revoluciona las redes sociales con comentarios sobre su buen aspecto físico a pesar de los años transcurridos, así como su fortaleza y sus ganas de seguir trabajando. Por supuesto, no faltan los memes y chistes, además de datos curiosos como: " Mirtha nació en el 1927 y el pan lactal se empezó a producir un año después . Nada, eso. Pueden seguir con su día", escribió en X el influencer chaqueño Damián Kuc y agregó: "También es más vieja que los chips de chocolate y que la fibra de vidrio, que el nylon y la birome. Mirtha nació y todavía no tenían bolígrafos. Tampoco existían los helicópteros como los conocemos".

Así reaccionaron las redes sociales al cumpleaños de Mirtha Legrand

Otros usuarios decidieron recordar momentos memorables de sus entrevistas: "Hoy Mirtha Legrand cumple 98 años. Perfecto día para recordar este maravilloso momento de la televisión argentina", escribió un cibernauta recordando la filosa pregunta a Sergio Schoklender: "Yo te voy a hacer preguntas que nos hacemos la gente de la calle y yo me siento de la calle. No estés nervioso que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento, te lo puedo asegurar, no es mi estilo ni mi costumbre pero te quiero preguntar, por ejemplo, por qué mataste a tus padres... ", así rompió el hielo la conductora.

Por otro lado, algunos argentinos piensan en el día que la mediática llegue a sus 100 años de vida y las ideas sobre el festejo se hicieron presente en las redes sociales: "Mi sueño es que Mirtha Legrand pueda llegar a los 100 años, y lo festejemos juntos en el obelisco", comentó un usuario y otro se unió al plan: "La Noche de Mirtha en el Obelisco. Con todos los invitados que pasaron por el programa y bandas tocando en vivo. Cierran Los Palmetas con alto show de fuegos artificiales. Fin". Otros dejaron volar su imaginación un poco más y remarcaron "necesitamos el billete conmemorativo de los 100 de Mirtha".