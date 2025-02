Mauro Icardi, La China Suárez y Wanda Nara bajo la misma luna turca: "La reina está en casa"

El drama, la moda y el fútbol se dieron cita este fin de semana en Estambul, Turquía, con un inesperado trío de protagonistas: Mauro Icardi, Eugenia "La China" Suárez y Wanda Nara. La pareja del momento aterrizó en tierras turcas para disfrutar de unos días de descanso, pero no contaban con que Wanda haría su gran aparición estelar en la misma ciudad. ¿Casualidad o destino?

¿Chicana de Icardi a Wanda?

El delantero y la ex Casi Ángeles se dejaron ver felices y enamorados, posando en postales idílicas frente al Palacio Dolmabahçe, entre paisajes nevados y atuendos de lujo. La actriz desplegó en las redes sociales su ya conocido glamour con un excéntrico saco de piel hasta los talones, un buzo Prada y un jean con una estampa llamativa en la rodilla. Por su parte, el futbolista replicó la publicación en sus redes sociales con un mensaje que sonó a indirecta para su ex: "La reina está en casa".

Icardi y La China exhiben su amor turco en las redes

Pero si de entradas triunfales hablamos, Wanda Nara sabe cómo hacer una. La empresaria llegó a Estambul la madrugada del domingo con un recibimiento digno de estrella de Hollywood: fanáticos emocionados, flashes encandilantes y un imponente operativo de seguridad que la escoltó desde el aeropuerto hasta una lujosa limusina con luces de colores. Porque si algo le gusta a Wanda, es hacer una entrada con estilo.

Resulta que este sábado Wanda viajó con destino a Estambul junto a su amigo y estilista, Kenny Palacios, para asistir a los premios "Best of Europe" que se celebrarán este lunes 24 de febrero en el Palacio de Çırağan. La empresaria cuenta con una nominación a Mejor Mujer del Año. "Una argentina nominada en Estambul", celebró Wanda en sus historias de Instagram posando desde el avión. En principio la mediática iba a asistir al evento junto a su novio Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante.

Sin embargo, el músico no pudo afrontar el viaje debido a su reciente fractura de clavícula. Según informó Majo Martino en DDM, Wanda había hecho un particular pedido a la organización del evento: que la acompañen nueve guardaespaldas en todo momento, ya que temía por su seguridad por los fanáticos del Galatasaray. Lo cierto es que para su sorpresa tuvo una grata bienvenida de los fanáticos que se acercaron para tomarse una foto con ella y entregarle un gran ramo de rosas rojas.

La empresaria cuenta con una nominación a Mejor Mujer del Año.

Mientras tanto, en el mundo del fútbol, se vive la previa del superclásico turco entre el Galatasaray y el Fenerbahçe, donde Mauro Icardi buscará brillar en la cancha. Aunque los fans le preguntaron directamente a Wanda si se haría presente en el partido, ella fue tajante: "No, no. Derbi no". ¿Será que prefiere evitar encuentros incómodos? De esta manera, la empresaria espera coronarse como la "Mujer del Año" en la lujosa ceremonia que se llevará a cabo en el prestigioso hotel cinco estrellas. Con la inteligencia artificial eligiendo a los ganadores, está claro que el glamour y la tecnología se dan la mano en esta gala de reconocimiento internacional.

Wanda fue escoltada en una lujosa limusina con luces de colores

La historia aún no ha terminado y las miradas siguen atentas. ¿Habrá un encuentro inesperado entre Wanda, Icardi y la China? ¿O cada uno seguirá disfrutando de Estambul por su lado? Lo que es seguro es que, con estos protagonistas, el drama y la sorpresa están garantizados.