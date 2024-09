Choque, violentos insultos y llanto: Romina Uhrig contó que un hombre la reconoció y chocó a propósito

Un momento de tensión, miedo, preocupación y bronca vivió este jueves la ex diputada y participante de Gran Hermano, Romina Uhrig, mientras se dirigía a Se Picó, el ciclo por streaming que conducen a dúo Gastón Trezeguet y Laura Ubfal en Republica Z. Según contó la ex legisladora provincial, en la esquina de Av. Corrientes y Dorrego, un hombre que conducía un camión la reconoció, la encerró y chocó adrede. Luego, la insultó por su pasado político (fue diputada por Unión por la Patria entre 2019 y 2021). Afortunadamente para la ex hermanita, una mujer saltó a defenderla y evitó que el conflicto escalase. "El flaco me empezó a decir un montón de cosas", contó.

Así quedó el auto de Romina tras el choque

Fue Trezeguet el que, al ver el estado de su compañera, le contó a su audiencia: "Vamos con Romina que vino con una cara terrible". En ese momento, Uhrig tomó la palabra y describió el calvario que había sufrido minutos antes de llegar al programa. "Estaba llegando, tenía que doblar y había un camión. Cuando estaba doblando hacia la izquierda, el flaco sigue, se me tira y me choca de costado. Una maldad... yo trato que nunca me vean cuando manejo, porque hay mucha gente mala. Entonces tratás de que no te vean, pero se ve que me reconoció porque el flaco me empezó a tirar un montón de cosas", detalló, entre lágrimas y visiblemente nerviosa, la ex GH.

Según escribió, el conductor del camión, al reconocerla, comenzó insultarla de arriba a abajo. "Me dijo ´kuka, que te creés si saliste de un reality, hija de put...., conchuda´, de todo me dijo. ¡Horrible! Cuando me choca, bloqueo el auto y después una señora le empezó a decir que me deje de insultar. No quiero llorar. Aparte, recién me compró el auto, qué gente mala. Es feo que te choquen a propósito y que te tiren un auto encima. Mucho más un camión. Vino una señora a hablar y a decirle que me deje de insultarme. Me empezó a putear, me empezó a decir de todo. Un hombre encima, tener un tipo que te habla así y te dice de todo", expresó.

El posteo de Laura Ubfal sobre el choque de Romina

En un lógico estado de show y luego de que Ubfal remarcara que hay "mucho odio" dentro y fuera de la televisión, Romina continuó con su relato: "Mi auto es nuevo, vendí el otro y me compré esto. Y encima, el tipo ve dónde me lo compré y empezó a putear a la empresa. Me lo chocó todo atrás. ¡Me tiró el camión! Me bajé, me puse enfrente y le dije ´a mí me das todo ya´ (por los documentos y los papeles del seguro). Me los dio porque le crucé el auto, no me importó. Paré todo el tránsito. Lo grabé, aparte, cuando me insultaba, las cosas que me decía", contó. Acto seguido, sus compañeros le pidieron el material para "escrachar" al violento.

Romina relató que fue insultada por un hombre que la reconoció en la calle

Al final, Romina explicó que decidió grabarlo porque comenzó a insultarla y por temor a que la cosa escalase en violencia física. "Me empezó a putear y a decirme de todo. Me empezó a decir ´conchuda´ y ´puta´. Me empezó a decir ´vos que estás en un reality, ¿quién te crees que sos?´. Yo temblaba", cerró. Al final, Ubfal aseguró que "esto es lo que generan los discursos de odio" y pidió: "Es horrible, chicos. Es lo que se vive en la calle. Más allá de Romina, calmémonos un poco".