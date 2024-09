Coscu enfrentó la realidad y confesó su peor adicción: insólita reacción del Kun Agüero

En los últimos días, Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu en redes sociales, confesó el problema que enfrenta. Cuando un influencer muestra sus lujos y sus costosos caprichos, muchos fanáticos apuntan a convertirse en ellos; sin embargo, el dinero y la avaricia trae graves consecuencias y lleva a lugares de desesperación y adicción. Esto le ocurrió al joven, que contó en su transmisión la millonaria cifra que perdió apostando.

Las apuestas y los casinos online se convirtieron en moneda corriente en la era digital... son cientos las figuras públicas que promocionan dichos juegos en redes, y algunos caen en el vicio de lo que promocionan. El streamer confesó que perdió alrededor de 300 mil dólares, una cifra menor al lado de lo que lleva apostando en los últimos días.

Coscu perdió alrededor de seis millones de dolares en apuestas

Incluso desde su entorno se especuló que la cifra final ascendería a los seis millones de dólares . Desde su experiencia, el influencer trató de aconsejar a sus seguidores: "Coscu perdió un montón de plata y eso que a Coscu lo sponsoreaba un casino. Si la pierdo yo, imagínate si no la vas a perder vos", expresó.

En esa misma línea, Cosco abrió su corazón y dijo: "Jurame que no vas a apostar. No apuesten. Van a perder todo. Es una mier**. La ludopatía es un problema y yo lo tengo ", expresó desde su problema de adicción en una intentona de que otras personas no atraviesen la misma situación.

Coscu confesó que no es su plata la que apuesta sino la de su sponsor, por el cual tiene "dinero infinito" todos los días. Contó que así comenzó con las apuestas pero se le fue de las manos y quiso concientizar a sus seguidores. Suele ser difícil revelar los problemas personales, más cuando se lleva una vida expuesta en medios. Sin embargo, esto no frenó al influencer al contar lo que está atravesando y así aconsejar a sus seguidores.

Ante su declaración, Kun Agüero se comunicó con él, ya que en el último tiempo formaron una amistad. El ex futbolista le tendió una mano y se ofreció a ayudarlo económicamente de ser necesario: "Ustedes pueden decir que el Kun Agüero es un forrito, pero el Kun se enteró lo de ayer y me dijo 'eh tenes plata, ¿no?, ¿no te la gastaste toda, no? Avísame porque yo te paso plata cualquier cosa. Avísame si necesitas plata porque no podés no tener plata. Avisame sino y le digo a alguien que te mande plata'. El Kun Agüero, con todas las contras, tiene mil pros. No me tiene por qué ofrecer plata", contó en su último stream.

El Kun Agüero intenta ayudar a su amigo

En el último tiempo, la ludopatía se volvió uno de los problemas más comunes en los jóvenes, y es que la llegada de casinos online y los sitios de apuestas deportivas alimentaron la ambición de querer más.

En Argentina existen diferentes medios de comunicación que ayudan a quienes atraviesan por problemas de este tipo. Por un lado, está la Línea Nacional de Ayuda al Jugador: 0800-444-4000 (atención gratuita para personas con problemas de juego y sus familiares). Para quienes no vivan en Capital Federal, existe la Línea de asistencia en la Provincia de Buenos Aires: donde atienden por medio del 0800-222-5464, línea gratuita del Programa de Prevención y Asistencia del Juego Compulsivo o Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) quienes ofrecen información y recursos de asistencia a través de su página web o en su línea de atención: 0800-333-0333