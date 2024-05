Cinthia Fernández fue a comprar al mayorista y se quejó: "Gasté más de $500 mil, me rompieron el..."

La derrota constante de los sueldos contra la inflación se profundizó con fuerza a partir de la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación. En estos últimos meses, el salto inflacionario y el freno a las paritarias, generaron un ciclo vicioso que atenta contra el bolsillo de las familias trabajadoras y de todo tipo. Así lo expuso Cinthia Fernández al contar, a través de sus redes sociales, lo que le costó la compra mensual para ella y sus tres hijas.

"Hoy es un día medio del orto para mí, ¿por qué? Porque tengo que ir al mayorista. Los días que yo tengo que ir al mayorista no estoy de mal humor, estoy de pésimo, pésimo, pésimo humor, así que ahora voy a ver cómo me co..., ¿cuánto gastaré?", preguntó en una historia que subió a su Instagram la ex Bailando por un Sueño.

Cabe recordar que la vida pública que lleva la tiene siempre en los portales de noticias a partir de los conflictos que tiene con su ex pareja el futbolista Matías Defederico, padre de Charis, Bella y Francesca. Los reclamos hacia el ex Huracán son habituales en relación al poco dinero que le pasa a ella por las tres criaturas, lo que genera que de forma constante los reclamos hacia este tipo de actitudes sean permanentes.

Finalmente se supo que Fernández gastó más de medio millón de pesos a partir de una encuesta que subió a sus historias de Instagram en donde mostró fotos de su compra y le preguntó a los demás usuarios cuánto le había costado todo, a partir de tres opciones que dejó: "300.000", "500.000" y "Más de 500.000, vayan por mi tumba". "Lo malo es que me rompieron el... Adiviná, ¿cuánto gasté?", había dicho previamente.

El humor que la caracteriza a Cinthia en estas situaciones volvió a hacerse presente cuando subió otro video en el que se la ve con una compra en particular que consiguió en el mayorista al que concurrió. "Lo bueno es que tengo en mi poder un bulto de repelente", reveló de forma jocosa.

Hace menos de un año, Fernández sonó como posible candidata del ahora partido oficialista La Libertad Avanza (LLA), aunque que se hayan hecho públicas las negociaciones le jugó en contra y logró que la opción retroceda. "A mí lo que me dijeron, que no sé si es verdad, porque después todos se pelearon con todos y los que estaban ya no están, que les molestó que eso haya salido y se haya hecho público. Yo no tengo nada que ver. Fui a dos reuniones y nadie se enteró nada", reconoció al aire de Bien de Mañana, el programa que conducía Fabián Doman por El Trece.

Cinthia Fernández bromeó con lo que le costó la compra mensual del supermercado.

Por otro lado, a una semana de la asunción de Milei y Victoria Villarruel como vicepresidenta, les dedicó una historia con una foto de ambos y un deseo por escrito: "Ojalá que mi país salga adelante. Se vienen tiempos duros. Que sea lo mejor para nosotros. Que hayamos tocado fondo para salir fuertes y rápido a la superficie. Ojalá puedan curar a nuestro hermoso país al que tanto daño le han causado".

Si bien no es que ahora se olvidó de todo esto, es un hecho que, tras cinco meses de gobierno, ella ya considera que puede hacer las críticas que hace, de forma pública y sin pelos en la lengua, como cuando critica a su ex marido por deberle la manutención.