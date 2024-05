Impactante giro en la trama de "Bebé Reno": apareció "Martha" y tildó a Richard Gadd de "psicótico y loco"

El pasado 11 de abril se estrenó "Bebé Reno" en Netflix y desde entonces, se instaló un manto de dudas sobre la serie que al arrancar aclara que está basada en la historia que vivió el escocés Richard Gadd. La trama cuenta la oscura historia entre un comediante llamado Donny y su acosadora de nombre Martha, quien por los hechos habría recibido nueve meses de prisión. Sin embargo, la verdadera protagonista decidió romper el silencio para desmentir todo lo narrado y contar su "verdad".

La historia real detrás de Bebé reno, la serie en tendencia de Netflix

La serie cuenta con siete episodios que hacen un recorrido por todas las situaciones traumáticas que pasó el personaje de Donny Dunne, un aspirante a comediante escocés instalado en Londres e interpretado por el propio Gadd, a manos de Martha (papel que lleva adelante de forma extraordinaria Jessica Gunning), una mujer que lo acosaba sin parar y hasta el hartazgo.

Gadd, el creador de esta historia, decidió plasmar sus vivencias "modificadas ligeramente" para crear "clímax dramáticos", pero de todas maneras, el abuso y acoso que relata la historia sí ocurrieron en la vida real y hasta el propio comediante fue contando de manera gradual mediante entrevistas, todo lo que le tocó vivir en aquella época y esa oscura experiencia personal la cual culminó en la Justicia.

Uno de los métodos más fuertes de abuso y acoso que narra la serie sufridos por Gadd, fue el recibir durante un periodo de cuatro años más de 40.000 mails de su acosadora, quien además asistía a todos sus shows de comedia. Además, Martha también lo esperaba todos los días en la puerta de su casa e intimidaba a su ex novia y a sus padres.

La serie tuvo tal repercusión que a casi un mes de su estreno, quien decidió hablar sobre lo ocurrido fue la mismísima Fiona Harvey, quien se presentó como la mujer que inspiró el personaje de "Martha" en el show británico. Enojada por la situación e insistiendo en que tanto Netflix como el creador de la misma le pidan "perdón", afirmó que fue ella la "atacada" y que Gadd es un "psicópata" que le pidió sexo y ella se negó.

En una entrevista con The Guardian, la mujer, un tanto conmovida, contó que desde que se estrenó la serie recibió constantes amenazas de muerte, que es meramente atacada de manera injusta porque la historia está mal contada y que, igualmente, todos sus allegados como también las personas que saben la verdad de lo que sucedió durante aquellos años, se compadecen con ella y le transmiten la calma para continuar.

Aun así, afirmó que ella es quien inspiró a la mujer y no solo eso, sino que aseguró que todo lo narrado en la serie está mal contado porque, según sus palabras, la víctima fue ella. En esa misma línea, confirmó que Gadd le pidió sexo en varias ocasiones y que ella siempre se negó porque no quería tener ningún tipo de relación. Por otra parte, también desmintió haberlo acosado o amenazado.

Fiona Harvey, quien sería la mujer que inspiró el personaje de "Martha".

A la hora de negar haberlo acosado e incluso amenazado, lanzó: "Richard Gadd es psicótico y está completamente loco", y explicó: "Él me pidió tener sexo. Le dije que no, que no estaba interesada. Me dijo si quería que me arreglaba mis cortinas, me reí, y él me dijo que era un eufemismo. Me dijo '¿querés que vaya a tu casa?', y le dije que tenía novio. Lo frené en seco".

Además, negó rotundamente la confirmación que lleva a cabo la serie, en la cual especifica que fue condenada a nueve meses de prisión por abusar y acosar a Gadd y se entredijo sobre la existencia del Reno, que es lo que finalmente le da uno de los mayores ítems a la historia. "Tenía un reno de juguete y él se había afeitado la cabeza, eso es cierto, y había renos en las tiendas porque era Navidad o algo así. Que era una broma. Así que sin darme cuenta escribí el nombre del programa".

Por otro lado, aclaró que a pesar de recibir amenazas de muerte, otras personas están siendo comprensivas con ella aunque para su círculo más cercano, específicamente su pareja desde hace cinco años, todo lo que está sucediendo a su alrededor es "horrendo". "Él piensa que esto es horrendo. Todos mis amigos abogados lo piensan. Todos mis amigos profesionales lo piensan. Otras personas también. La gente está siendo muy comprensiva. Personas que no conozco dicen cosas como: '¿Te están acosando en la calle?' Ya sabes, la gente está siendo muy, muy amable, cualquiera que sepa sobre esto".

Por último, indicó que al revés de lo que se dice en la serie, ella no es "mentirosa" y que solo hace "mentiras piadosas" pero no como lo narra en la historia. Asimismo, culminó la entrevista pidiéndole a Netflix y a la producción, un pedido de disculpas por el daño que le están ocasionando. "No recibí un pedido de disculpas por parte de Netflix, ni de él. Para alguien que dice que siente lástima por mí... no recibí ningún pedido de disculpas".