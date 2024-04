"¿Cómo justifican esta mier**?": Malena Pichot apuntó contra los libertarios tras la muerte de María Teresa Troiano

La mañana del jueves comenzó con una pésima y sentida noticia: el gobierno de Javier Milei se cargó una víctima más tras tomar la insólita y cruel normativa de recortar los recursos para medicamentos de pacientes con enfermedades graves como el cáncer. Esto mismo, llevó a que María Teresa Troiano falleciera en manos del Estado dirigido por La Libertad Avanza.

María Teresa era paciente oncológica y en diciembre de 2024 dejó de recibir la medicación de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), lo que deterioró su salud hasta su muerte.

El Gobierno de Javier Milei dejó de darle la medicación el 12 de diciembre.

Lo que para el gobierno electo es una "operación" o algo que "inventan los medios de comunicación", para el resto de la sociedad es la triste y abandónica realidad que se vive todos los días y lamentablemente, sólo lo pueden llegar a comprender -o no- cuando se llegan hasta límites que no se deberían cruzar, como el caso de Troiano.

Dentro de esa película que posee La Libertad Avanza con respecto a la "operación" de medios y de periodistas, se encuentra sin dudas, una de las personas que más hace hincapié en la cantidad de errores, defectos y horrores que comete el gobierno de Milei: Malena Pichot. Desde el día de la asunción, la periodista comenzó a mostrar a través de su cuenta oficial de Twitter -ahora X- lo que va sucediendo día tras día en la sociedad y cómo afectan a lo cotidiano las drásticas decisiones que se toman.

Malena Pichot cargó contra los libertarios y sus fanáticos: "trolls ensobrados".

Ni bien se dio a conocer la triste noticia de Troiano, fue justamente Pichot quien rompió el silencio en su cuenta de X (antes Twitter) pero esta vez no para informar ni indicar sobre algo, sino más bien para opinar y hacer recapacitar a todas las personas que todavía se muestran a favor de un Gobierno que poco a poco, va demostrando que la motosierra no tiene ni límites ni final.

"¿Cuan basura tenés que ser para tomar la decisión de que el Estado ya no dará las drogas para los pacientes con cáncer? No me entra en la cabeza. ¿Cómo Justifican esta mier** los trolls ensobrados de acá?", escribió a modo de consulta.

Malena Pichot cargó contra los libertarios tras la muerte de María Teresa Troiano.

Es que claro, en cuanto a los "trolls" mencionados, Malena es una de las víctimas de ellos, que ante todo lo redactado en su cuenta, se encuentra con un sinfín de usuarios con y sin identificación justificando lo injustificable.

Lo cierto es que más allá de lo que puedan decir los "trolls" en las redes sociales, de la película mediática que buscará realizarse Milei insinuando que es una "operación" contra él, las excusas que intentará poner quien se atreva -por parte del Gobierno- a romper el silencio, es todo un hecho de que hoy una mujer murió en manos del Estado y víctima de la idea de corromper y destruir lo realizado.

Detalles sobre el caso

Hace un mes, el esposo de María Teresa, Eduardo Castaño, había relatado que el tumor de la paciente había crecido y que no podían pagar el tratamiento que se estaba realizando porque tenía un costo de U$S17.000 mensuales. La mujer había dejado de recibir sus medicamentos gratuitos desde el 12 diciembre del año pasado, dos días después de la asunción de Javier Milei como presidente. "La medicación comprarla, por lo menos para mí, era imposible", había declarado Castaño.

Los medicamento que debía recibir la paciente era el Dabrafenib, que se usa en combinación con el trametinib (Mekinist) para tratar ciertos tipos de melanoma (un tipo de cáncer de piel) y prevenir la reaparición de un determinado tipo de melanoma después de la cirugía y para tratar ciertos tipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) y cáncer de tiroides. "Es una quimio oral. En el mercado una vale 11 millones, otras 6", había contado el esposo de Troiano.

Desde diciembre del año pasado esperaba su medicamento

Pasado en dólares, según informó, le costaba 17.000 costear los medicamentos. "Ella estaba en el cuarto ciclo de la medicación. Es decir, los cuatro meses, se venía recibiendo en el 2023 y anteriormente también, porque era otra medicación, se venía recibiendo de forma regular. Regular dentro de los problemas de la enfermedad, sobre todo de tiempo, pero no pasaba nunca los 40 días de recibirlo. Uno presentaba toda la documentación y tardaban entre 30 y 90 días en recibirla", agregó.

De esta manera, María Teresa pasó los últimos cuatro meses luchando contra su "melanoma". "El cáncer que tenía mi mujer era melanoma, uno de los cánceres más furibundos que lamentablemente nos toca a los seres humanos. Ese cáncer estaba en el estadio 4, que es uno de los últimos", había relatado Castaño, visiblemente angustiado. "El tumor creció, la lesión estaba ahora en la base del pulmón derecho e hizo metástasis", explicó.

No podían pagar los U$S17.000 mensuales que costaba el tratamiento

Y concluyó: " Y acá viene la burla. DADSE recibe los expedientes, usted o quien tenga que hacer el trámite va y recibe, pero al no dar firma y no funcionar, le toma el papel y no tiene un controlador, es decir, no tiene un número de expediente como el que tenía mi mujer, que es 813555. Entonces se va y se va con esa ilusión. O sea, es perverso realmente, es perverso. Se va con la ilusión de poder entregar el papel y el papel está ahí como si lo hubiesen dejado en el cajón de la cómoda".