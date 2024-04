Guillermina Valdés y su millonaria deuda con el Banco Central: "Atravesamos una difícil situación financiera"

En las últimas horas circuló una información que tenía como protagonista principal a Marcelo Tinelli en un tema delicado con el que ya se mostró envuelto en diversas ocasiones: deudas y conflictos financieros. Es que, la empresa Pazvaldez S.A que tiene con su ex pareja, Guillermina Valdés, en la cual el gerente de Programación de América TV es el director suplente, tiene una deuda de 60 millones en cheques sin fondo. En total, acumula 62 cheques rechazados.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés son empresarios de Pazvaldez S.A

"La ex de Marcelo Tinelli debe $60 millones en cheques sin fondos. Parece que a Guillermina se le pegaron las mañas. Seremos buenos con ella...", ironizó el periodista Nacho Rodríguez en su cuenta de X (ex Twitter). A esa publicación le sumó las dos imágenes que muestra la consulta de información para el cuit de la firma de la Central de Deudores Financieros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

¿Qué es Pazvaldez S.A? Es una tienda de ropa que se encarga de vender indumentaria estilo deportiva, aunque originalmente fue inscripta como del rubro del calzado. Según información publicada en el Boletín Oficial, en una asamblea de julio de 2019 se aprobó la renuncia de quienes eran presidente y director suplente, para que asumieran Tinelli y Valdés, los cuales todavía en aquel momento seguían en pareja.

El resultado de la consulta de información de la firma de Guillermina Valdés respecto a las deudas registradas en el sistema financiera.

A decir verdad, en el reporte de deudas, la situación financiera del emprendimiento de la ex pareja ocupa el nivel cinco, por lo que es considerada como "irrecuperable", ya que se estima que esta deuda no podrá ser cobrada por la cantidad de dinero que se acumula. Por consecuente, desde el BCRA afirmaron que el estado financiero de la tienda no cuenta con la suficiente fluidez de fondos para afrontar sus obligaciones con atrasos que pueden ser mayores a un año.

Más allá de la información aportada y las imágenes ilustrativas de que realmente la empresa en la cual Valdés es presidenta y Tinelli director suplente cuenta con 62 cheques rebotados por un monto de 64.240.797,94, la modelo, a dos días de hacerse conocida la noticia, optó por romper el silencio a través de sus redes sociales explicando que nada de lo divulgado sería real, a pésar de que la información es pública y fácilmente de chequear desde la página del Banco Central.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli afrontan deudas y conflictos financieros.

Es que, mientras Tinelli se encuentra de vacaciones en España paseando con sus hijos por las calles de Madrid y afrontando los rumores de separación con Milett Figueroa en lo que fue un amor híper intenso y fugaz, Valdés se tomó el trabajo de comunicar a través de su cuenta de Instagram profesional que no posee aquella deuda y que jamás existió un "juicio" por ese elevado monto de dinero.

A través de una historia que perdurará únicamente por 24 horas, la ex jurado del Bailando por un Sueño escribió: "Ante información sobre mi situación financiera vinculada con cheques impagos, deseo aclarar que en forma personal no he suscripto ningún título que no haya sido debidamente acreditado por su depositante".

Además, hizo hincapié en que su empresa sí pasó por un momento delicado financiero, pero nada tuvo que ver con los cheques rebotados a los cuales se les adjudican. "Paz Valdez S.A de la que soy integrante como socia, atravesó hace tiempo una difícil situación financiera que le impidió atender en tiempo oportuno compromisos asumidos mediante el libramiento de cheques que a esta fecha han sido todos cancelados a sus tenedores".

La respuesta de Valdés a las acusaciones de deuda que le hicieron.

Por último, dejó remarcado que más allá de las imágenes que se aportaron en sus deudas junto a los montos que deben, todo aquello es inexistente porque no existe ni existió un juicio en la cual ella o su empresa compartida puedan quedar señalados a modo de estafa. "La prueba más fidedigna de lo que digo es que no existió, ni existe en la actualidad ningún juicio que involucra ya sea a la empresa como a mí en forma personal".