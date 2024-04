"Con Indiana...": Nicole Neumann habló a fondo de la pelea y volvió a aniquilar a Cubero

Nicole Neumann rehizo su vida después de la separación con Fabián Cubero, hace casi siete años atrás: se volvió a casar y ahora está esperando su primer hijo varón y, aunque él también formó familia, según ella, hay algo que el ex Vélez todavía no pudo soltar que lo mantiene en constante guerra.

En diálogo con Caras TV, la modelo reveló que ella amó al jugador de Vélez con locura y que por eso tuvo tres hijas con él, pero que el pasado no está tan pisado. "¿Puede ser que, por ejemplo, la misma persona que vos amaste y con quien soñaste un proyecto de vida, luego se transforme en tu peor enemigo?", le preguntaron.

Nicole Neumann.

Ante esta interrogante, la modelo respondió con sinceridad: "Y sí, evidentemente sí. Pero eso no tiene que ver con la persona que era en ese momento. Sino que tiene que ver con cómo transforma a cada uno la frustración o que la vida no haya seguido como uno esperaba".

"Me ha sorprendido la manera en la que se puede transformar alguien. Nunca pensé: 'Dormí con mi enemigo', no. Porque en ese momento era mi mejor amigo. Yo nunca hubiera esperado otra cosa. Evidentemente no pudo soltar, cuando uno está feliz con su vida, su familia y todo no está mirando a otro ni queriendo joderle la vida a otro", expresó Nicole al referirse implícitamente a las peleas mediáticas entre ambos.

Nicole Neumann.

Sin embargo, Nicole destacó que durante los momento de más felicidad y plenitud una persona no busca dañar a los demás y que entonces, quizás hay algo que Cubero aún no ha terminado de soltar. "Como el ave fénix me puedo caer, pero mañana voy a estar resurgiendo de las cenizas para estar más fuerte", dijo metafórica.

"Es una constante en mi vida, estoy resurgiendo hace meses. Viste cuando te quieren voltear", expresó la modelo para terminar de hablar sobre su mala relación con Cubero y Mica Viciconte, quien es su pareja desde 2018.

Cabe recordar que la gran disputa entre ambos es que Neumann ha denunciado públicamente que Cubero y Viciconte no respetan los acuerdos de la cuota alimentaria de Indiana, Sienna y Alegra y exponen a las niñas a situaciones inapropiadas.

Además, se atervió a contar toda la verdad detrás de la pelea con su hija mayor, Indiana, de quince años, con quien está distanciada y hay una causa judicial en el medio mientras la menor vive con su padre: "Soy de hierro y sé que me puedo caer hoy, pero mañana estoy de vuelta arriba con todo, pero ya cuando toca a tus hijos ahí sí, es durísimo".

Nicole Neumann junto a su hija mayor, Indiana Cubero

Al ser preguntada especialmente por su relación con Indiana, la modelo expresó que se trata de un "trabajo de hormiga" y que con ella es el día a día. "La adolescencia es una etapa complicada, y lamentablemente cuando alguien te engancha en ese momento para distorsionarse es muy difícil también, pero, como siempre, yo confío en que la vida y el universo, que es lo que me viene pasando y es lo que por ahí el otro no tolera, es que termina acomodando las cosas y sobre todo cuando vos sabés que siempre obraste bien y desde el amor, la vida te trae buenas cosas", dijo Nicole finalmente.