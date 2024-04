Migue Granados acusó a Nico Occhiato y a Flor Jazmín de hacer algo indebido en sus mini vacaciones en Nueva York

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato comenzaron a salir en secreto a finales del año pasado y decidieron blanquear su romance el primero de enero, con el comienzo de la temporada de verano de Luzu TV en Pinamar, al confesar que estaban "muy enamorados" y que decidieron hacerse cargo de la relación.

Aunque la carrera de ambos no deja de despegar en conjunto y por separado, lo cierto es que desde que ambos confesaron ser pareja, las críticas a la bailarina comenzaron a caer debido a que la acusaron de "tener plata por ser la novia del jefe". Sin embargo, harta, ella decidió responder en su streaming: "Laburar desde los 16 años y que ahora todo lo que tenga o todo lo hago sea porque salgo con Occhiato".

Flor Jazmin y Nico Occhiato

"¡Un nivel de machismo! Porque esa es la realidad. Porque si fuese al revés, nadie te plantearía que el lugar que tenés, el espacio con el que contás o toda tu independencia, depende de... Es así porque soy mujer. Hay que leer a cada pelotudo", se descargó aquella vez y desde entonces, decidió alejarse un poco de los comentarios que hacen sobre ella en las redes sociales y se dedicó a continuar con su trabajo y a pasear con Nico por el mundo.

El fin de semana de Pascua, la feliz pareja de Luzu decidió hacerse una escapadita romántica a Nueva York, donde pasaron "cuatro días de amor", según indicó el director de la empresa y compartió un pequeño carrete en Instagram de sus días en la ciudad que nunca duerme.

La foto de Flor que dejó al descubierto Migue Granados.

En las imágenes se ve como Nico, super enamorado de Flor, pasea por La Gran Manzana. Se mostraron tomando café y hasta lograron entrar al programa de Jimmy Fallon, el exitoso humorista y presentador estadounidense. Pero como los detalles no escapan a los ojos de todos, Migue Granados, el conductor y dueño de Olga, dejó al descubierto un detalle que hizo que esas fotos de amor se convirtieran en el centro de la burla de los usuarios.

"Ah, manso churrito se arrancaron", escribió Migue en el posteo de Nico, haciendo alusión directa al cigarro que la bailarina estaba fumando mientras se tomaba su café en plena vereda. Pronto, llegaron los comentarios: "Jajaja, se te antojó", "Vi lo mismo", "Todos vimos lo mismo, jaja", "¿Quién habrá sido el sensei?" y "Che, ¿por qué no hacen un crossover, loco? Sabés la risa que sería eso".

Este guiño entre Migue Granados y Nico Occhiato deja una evidencia de buena onda entre ellos, pese a que existe una rivalidad entre ambos medios de comunicación debido a que sus productos compiten constantemente por ver quién tiene más audiencia.

El comentario de Migue Granados.

Siguen los rumores de infidelidad impuestos por Franzoni, pero Flor los desmiente

Se rumorea que Flor Jazmín le fue infiel al bailarín Agus Franzoni con Nico Occhiato al comienzo de la relación, ya que él mismo confesó que "las fechas no le daban" cuando ella le confesó lo que estaba sucediendo y, además, se mostró muy dolido porque tampoco tuvo la oportunidad de blanquear su relación mientras eran pareja.

Lo que sucede es que, en diálogo con "Socios del Espectáculo", Flor, angustiada, decidió aclarar los tantos: "No pienso hablar mal de Agus. creo que las cosas que dijo debe ser porque debe tener un enojo, que lo entiendo. No existen tales fechas que se superpongan. Jamás le fui infiel a él con Nico Occhiato".

Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña

"Lo entendió porque es una persona que me conoce mucho. Nos conocemos un montón. Él es muy empático y muy sensible... Hay cosas que tienen que ver con el amor que uno elige. Te enamorás o no te enamorás, no elegís de quién te enamoras. Cuando me di cuenta de lo que me estaba pasando, ay, hasta me angustio un poco, obvio que fue un garrón, un quilombo. Yo con Nico comparto un montón de tiempo, trabajo en su empresa. No dije "uy, qué bueno". Las cosas te pasan. Te hacés cargo o no te hacés cargo", cerró.